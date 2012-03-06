13 میلیارد تومان به مسکن مهر اصفهان تزریق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال‌الدین صمصام شریعت ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون 13 میلیارد تومان به منظور تأمین تاسیسات زیربنایی طرح مسکن مهر استان پرداخت شده، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با مشکلات زیادی این اعتبار را تامین کردند تا این طرح بزرگ متوقف نشود.

وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید به این منظور سهم استان اصفهان برای اجرای طرح‌های زیربنایی مسکن مهر را افزایش دهد.

معاون عمرانی استاندار اصفهان اظهار داشت: هم اینک یک چهاردهم مسکن مهر کشور در استان اصفهان در حال احداث است.

وی معاف نبودن مسکن مهر از مالیات را از مهمترین مشکلات استان در این خصوص عنوان و اضافه کرد: در70 درصد استان‌ها این مالیات دریافت نمی‌شود.

صمصمام شریعت دلیل این امر را یکی از مصوبات هیئت دولت در اجرای طرح مسکن مهر دانست و افزود: این موضوع فراتر از استان اصفهان است و باید در این خصوص یک هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی انجام شود تا یک رویه واحد در کشور حاکم شود.

