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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۴

نادری پور خبر داد:

فعالیت 200 آتش نشان داوطلب در ملارد

فعالیت 200 آتش نشان داوطلب در ملارد

ملارد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی ملارد از فعالیت بیش از 200آتش نشان داوطلب خبر داد و گفت: آتش نشانان داوطلب در چهارشنبه آخر سال در سطح شهر حاضر خواهند بود که در صورت نیاز به امدادرسانی به شهروندان بپردازند.

جمال نادری پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال به کلیه صاحبان صنوف هشدار داد که از قرار دادن وسایل و مواد قابل اشتعال در قسمت جلوی فروشگاه ها خودداری کنند، همچنین مردم به منظور رعایت ایمنی بیشتر سعی کنند پرده های منازل خود را کشیده و نزدیک پنجره های خود نشوند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی ملارد ضمن اشاره به دستور اداره صنعت و معدن به صنوف مبنی برجلوگیری از فروش هر گونه مواد محترقه به مردم، عنوان کرد: فرهنگ سازی بر نحوه رفتار مردم تأثیر چشمگیری داشته چنانکه در سال گذشته تعداد خسارات ناشی از این امر کمتر از انگشتان یک دست بوده است.
 
وی در خصوص اقدامات پیش بینی شده سازمان آتش نشانی برای مدارس، بانکها، جایگاه های سوخت و دیگر مراکز دولتی عنوان کرد: نقش توجه و دقت نظر به ایمنی مدارس و بازدید  از کپسولهای اطفای حریق آنها را از موارد دارای اولویت ذکر کرد.
 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی ملارد در پایان به نقش مهم رسانه ها، ائمه جماعات و همینطور مدارس در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم اشاره کرد و ادامه داد: بهتر است خانواده ها فرزندان خود را در ایام منتهی به روز مذکور کنترل و همراهی کنند.
کد مطلب 1553423

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