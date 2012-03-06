فعالیت 200 آتش نشان داوطلب در ملارد

جمال نادری پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال به کلیه صاحبان صنوف هشدار داد که از قرار دادن وسایل و مواد قابل اشتعال در قسمت جلوی فروشگاه ها خودداری کنند، همچنین مردم به منظور رعایت ایمنی بیشتر سعی کنند پرده های منازل خود را کشیده و نزدیک پنجره های خود نشوند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی ملارد ضمن اشاره به دستور اداره صنعت و معدن به صنوف مبنی برجلوگیری از فروش هر گونه مواد محترقه به مردم، عنوان کرد: فرهنگ سازی بر نحوه رفتار مردم تأثیر چشمگیری داشته چنانکه در سال گذشته تعداد خسارات ناشی از این امر کمتر از انگشتان یک دست بوده است.

وی در خصوص اقدامات پیش بینی شده سازمان آتش نشانی برای مدارس، بانکها، جایگاه های سوخت و دیگر مراکز دولتی عنوان کرد: نقش توجه و دقت نظر به ایمنی مدارس و بازدید از کپسولهای اطفای حریق آنها را از موارد دارای اولویت ذکر کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی ملارد در پایان به نقش مهم رسانه ها، ائمه جماعات و همینطور مدارس در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم اشاره کرد و ادامه داد: بهتر است خانواده ها فرزندان خود را در ایام منتهی به روز مذکور کنترل و همراهی کنند.