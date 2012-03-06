آغاز جشنواره ادبی یک ایرلاین عربی در دوبی از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گالفتودی، امروز علاقهمندان کتاب از سراسر جهان در «جشنواره ادبیات ایرلاین امارات» گرد هم میآیند.
گفته میشود، در فستیوال امسال بیش از 120 نویسنده از 30 کشور جهان حضور دارند و ژانرهای ادبی، موضوعات و عناوین متعددی پوشش داده خواهد شد و انتظار میرود دست کم 30 هزار نفر از دوستداران ادبیات و هنر حضور داشته باشند.
جلسات این نشست در ابتدا به زبانهای عربی و انگلیسی برگزار میشد، اما امسال زبانهای فرانسه، ایتالیایی و چینی هم با هدف به رسمیت شناختن مخاطبان مختلف وارد شدهاند.
ایزوبل عبدالله، مدیر جشنواره در مصاحبه خبری گفت: از این که این فستیوال مهم را بار دیگر با حضور نویسندگان مختلف جهان ترتیب دادهایم، بینهایت خرسندم. جشنواره حاضر به این دلیل که از تبادلات فرهنگی و به طور ویژهای از هنر حمایت میکند به قلب همگان بسیار نزدیک است. ما معتقدیم در اشاعه قدرت ادبیات به عنوان نیرویی فرهنگی نباید کوتاهی شود و امسال تمام تلاشمان را میکنیم تا در آگاهی دادن به مخاطبان در این زمینه نقش عمدهای ایفا کنیم.
امروز مراسم افتتاحیه جشنواره ایرلاین امارات است و به طور رسمی از فردا کار خود را آغاز کرده و تا 10 مارس نیز ادامه دارد.
این مراسم با اجرای موسیقی، برنامههای مختلف و همچنین خواندن اشعاری توسط شاعران مطرح دنیای امروز مانند امتیاز دارکار، جان آگارد، یانگ لیان، دالجیت ناگرا همراه خواهد بود.
تعدادی از نویسندگان محبوب بینالمللی مانند کیت آدی، مرید برقوتی و دیوید نیکولس حضور دارند.
رماننویسان مطرحی که آثارشان جز پرفروشها بوده است، مانند نیکلاس اپارکس، دیوید نیکولز، مارک بیلینگهام، تام راب اسمیت، پائولو گیوردانو، احمد مراد و ... نیز از مهمانان ویژه امسال به شمار میآیند.
این جشنواره همچنین میزبان داستاننویسان، مورخان و فلاسفهای چون ناوال ال ساداوی، رومش گونسککرا، کیت پولینجر، پاتریک فرنچ و ... است. از مهمانان دیگر نیز میتوان از مایکل پورتیلو، وزیر اسبق دفاع بریتانیا، استیو کول نویسنده و روزنامهنگار که 2 بار برنده جایزه پلیتزر شده و همچنین برندگان خبرنگاری مانند کیت آدی، جرمی باون و ... نام برد.
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