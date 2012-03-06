فراخوان مشمولان دیپلم و زیر دیپلم به سربازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی مشمولان دیپلم و زیر دیپلم را برای خدمت وظیفه فراخواند.

در اطلاعیه این سازمان آمده است:به اطلاع تمامی مشمولان دیپلم و زیر دیپلم (غایب و غیرغایب) و متولدین سال های 1355 تا پایان سال 1371 که برگ آماده به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ‌های هیجدهم و نوزدهم اسفند دریافت داشته اند می‌رساند که برای اعزام به خدمت می‌بایست به شرح ذیل اقدام کنند.



مشمولان ساکن تهران بزرگ

تمامیمشمولان دیپلم غایب و غیر غایب که زمان اعزام آنها در برگ آماده به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی اسفند امسال قید شده است باید در ساعت 6صبح روز شنبه بیستم اسفند و مشمولان عادی(زیر دیپلم) غایب و غیر غایب در ساعت 6 صبح روز یکشنبه بیست و یکم اسفند به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح ابلاغ شده است حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان ساکن شهرستانها

مشمولان دیپلم غایب و غیر غایب که زمان اعزام آنها در برگ های آماده به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی اسفند امسال درج شده است در ساعت 7 صبح روز شنبه بیستم اسفند مشمولان عادی(زیر دیپلم) غایب و غیر غایب در ساعت 7 صبح روز یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه به معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

آندسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح نشده اند می توانند به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذکور اقدام و براساس اطلاعات مندرج در آن رفتار کنند.