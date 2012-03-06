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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

تقدیر از فرخنده آقایی در اختتامیه جایزه هفت اقلیم/ سخنرانان مشخص شدند

تقدیر از فرخنده آقایی در اختتامیه جایزه هفت اقلیم/ سخنرانان مشخص شدند

جزئیات مراسم اختتامیه جایزه هفت اقلیم قطعی شده و قرار است در این مراسم از فرخنده آقایی به عنوان پیشکسوت ادبی تقدیر شود.

آیت دولتشاه، دبیر دومین جایزه ادبی هفت اقلیم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سخنرانان مراسم اختتامیه جایزه امروز قطعی شدند و قرار شده است محمدحسن شهسواری، کیهان خانجانی و تعدادی از داوران این دوره جایزه در مراسم به سخنرانی بپردازند.

وی افزود: این مراسم یک تقدیرشونده هم از میان پیشکسوتان ادبیات خواهد داشت. قرار بر این شده است که در برنامه اختتامیه جایزه از فرخنده آقایی به دلیل فعالیت‌های ادبی‌اش از سال 61 تا امروز تقدیر شود. شهسورای هم در این برنامه درباره کارنامه آقایی سخنرانی خواهد کرد.

این نویسنده درباره جوایز درنظر گرفته شده برای برگزیدگان گفت: لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی به دو برگزیده بخش رمان و مجموعه داستان تعلق خواهد گرفت. به شایستگان تقدیر این دوره جایزه هم لوح تقدیر تعلق خواهد گرفت.

مراسم اختتامیه دومین جایزه ادبی هفت اقلیم، روز شنبه 20 اسفند از ساعت 17 در فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1553427

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