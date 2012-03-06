نفجم سرمربی تیم ملی تکواندو نوجوانان ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیض الله نفجم که از نامدارترین ورزشکاران مازندرانی بوده در شرایطی به این سمت برگزیده شد که در مدت حضور در ریاست هیئت تکواندو مازندران، موفق به اجرای برنامه های زیربنایی فراوان و تاثیر گذاری شده بود.

نفجم با توجه به سابقه درخشانی که در عرصه قهرمانی تکواندو دارد می تواند نقش مازندرانی ها را در ترکیب تیم ملی نوجوانان ایران بیش از پیش پررنگ تر کند.

تیم ملی تکواندو نوجوانان ایران با معرفی نفرات جدید توسط سرمربی جدید، از 21 اسفند تمرینات خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده خواهد کرد.

سرمربی تیم ملی تکواندو نوجوانان ایران در این باره به مهر گفت: روند توجه به رشد و تربیت رده های سنی پایه در مازندران متوقف نخواهد شد و با ادامه روند فعلی، افزایش مازندرانی ها در تیم ملی دور از دسترس نیست.

فیض الله نفجم ‌افزود: در مازندران استعدادهای فراوانی در رشته تکواندو فعالیت می کنند که با اجرای برنامه های بهتر می توانیم راه رسیدن آنها به تیم ملی و کسب عناوین معتبر را هموارتر کنیم.

