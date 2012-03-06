کشف سرقت های داخل خودرو در زنجان افزایش 48 درصدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی طلوعی افزود: باتوجه به روزهای پایانی سال، مردم هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و از قرار دادن اشیاء با ارزش خود در داخل خودرو خودداری کنند.

وی یادآور شد: با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و افزایش تردد همشهریان در سطح شهر لازم است برای پیشگیری از سرقت داخل خودرو توصیه های پلیس را جدی گرفته و به آنها عمل کنند.

طلوعی ادامه داد: هنگام ترک اتومبیل از قفل بودن درب ها و بالابودن شیشه ها اطمینان حاصل کرده و هنگام تعویض چرخ یا برطرف کردن نقص فنی خودرو از قفل بودن درب ها اطمینان حاصل کنید.

وی تصریح کرد: سعی کنید از رادیو پخش های کشویی یا پنل دار برای اتومبیل خود استفاده و هنگام ترک اتومبیل آن را با خود حمل کنید.

سرهنگ طلوعی تاکید کرد: با بررسی های به عمل آمده مشخص شده بیشتر سارقان از خودروهایی سرقت می کنند که فاقد هرگونه امکانات ضد سرقت و تاخیری هستند به همین دلیل به شهروندان توصیه می شود خودرو خود را به وسایل ضد سرقت مجهز و از قرار دادن اموال و اشیاء قیمتی درآن خودداری کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان بااشاره به طرح های پلیس برای پیشگیری از سرقت گفت: در 11 ماهه سال جاری با تلاش های صورت گرفته شاهد افزایش 48 درصدی کشفیات داخل خودرو در سطح استان نسبت به مشابه سال قبل هستیم.

مقالات برگزیده سومین جشنواره پژوهش های قرآنی توسط این دانشگاه در قالب کتاب چاپ شد

معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور استان زنجان گفت: مقالات برگزیده سومین جشنواره پژوهش های قرآنی توسط این دانشگاه در قالب کتاب چاپ شد.



اصغر حاج علی اکبری افزود: کتاب مقالات جشنواره پژوهش های قرآنی شامل 46 مقاله برگزیده سومین جشنواره پژوهش های قرآنی است.

وی یادآور شد: مقالات برگزیده جشنواره پس از داوری از بین 170 مقاله ارسالی به دبیرخانه سومین جشنواره پژوهش های قرآنی در دانشگاه پیام نور استان زنجان انتخاب شده است.

علی اکبری اظهار داشت: فراخوان دریافت مقاله سومین جشنواره پژوهش های قرآنی در چهار محور قرآن و اهل بیت(ع)، قرآن و بصیرت، قرآن و جنگ نرم و قرآن و علوم انسانی برگزار شد.

وی گفت: کتاب مجموعه مقالات جشنواره پژوهش های قرآنی در 100 نسخه و 927 صفحه به همت دبیر جشنواره پژوهش های قرآنی و رئیس دانشگاه پیام نور و قائم مقام جشنواره و مدیر فرهنگی دانشگاه چاپ شده است.