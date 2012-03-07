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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۱

فرهادی خبر داد:

18 هزار دانشجو و دانش آموز مددجو در کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد

18 هزار دانشجو و دانش آموز مددجو در کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: حدود 18 هزار دانش آموز و دانشجو تحت پوشش این نهاد حمایتی در استان هستند.

عبدالمجید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تعداد دانش آموز و دانشجو از خدمات کمیته امداد این استان بهره مند می شوند.

وی اظهار داشت: اعتبار ریالی هزینه شده در بخشهای مختلف برای دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت این نهاد در استان191 میلیارد ریال است.

مدیرکل کمیته امداد استان فراهم کردن بسترهای اشتغالزایی برای مددجویان تحت پوشش این نهاد را یکی از وظایف این نهاد دانست و بیان داشت: تاکنون 13هزار و 802 خانوار با اعتبار ریالی معادل 496 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی دریافت کرده اند.

فرهادی عنوان کرد: 9 هزار و 736 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان هم بیمه شده اند.

وی افزود: اعتباری بیش از 10 میلیارد ریال برای بیمه شدن این تعداد مددجو تاکنون پرداخت شده است.

فرهادی همچنین بیان داشت: تاکنون 34 هزار و 204 فقره جهیزیه نیز با اعتباری بیش از 107 میلیارد ریال به زوج های تحت حمایت و نیازمند اهدا شده است.

کد مطلب 1553431

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