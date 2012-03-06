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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

تیم هاکی نفت و گاز گچساران قهرمان لیگ برتر ایران شد

تیم هاکی نفت و گاز گچساران قهرمان لیگ برتر ایران شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: تیم هاکی نفت و گاز گچساران با شکست تیم هیئت هاکی نقده قهرمان لیگ برتر ایران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هاکی نفت و گاز گچساران در دیدار فینال این رقابتها که ظهر امروز در سالن هندبال ورزشگاه انقلاب تهران برگزار شد، توانست با حساب دو بر یک حریف خود را شکست دهد و قهرمان لیگ برتر ایران شود.

تیم نفت و گاز گچساران با این پیروزی ارزشمند به عنوان نماینده ایران در مسابقات آسیایی حضور پیدا خواهد کرد.

برخی از مسئولان گچسارانی از جمله مسئولین شرکت نفت این شهرستان در مراسم اهدای جام قهرمانی این رقابتها حضور داشتند.

تیم هاکی نفت و گاز گچساران در دیدار نیمه نهایی این مسابقات در دو دیدار رفت و برگشت، تیم هاکی مسکن و شهرسازی گلستان را با نتیجه هشت بر سه شکست داده بود.

مسابقات لیگ برتر هاکی کشور امسال با حضور 16 تیم در چهار گروه چهار تایی درچهار منطقه کشور برگزار شد.

کد مطلب 1553432

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