مدیران فکری برای تامین اعتبار اصلاح شبکه فرسوده آب اصفهان کنند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش ظهر سه شنبه درجشنواره "بنویسم آب بخوانیم زندگی" اظهار داشت: روحیه شاد مردم شهر گنبدهای فیروزهای تا حدودی به جاری بودن زاینده رود وابسته است.
وی ادامه داد: بنابراین مصرف صحیح آب برای اصفهانیها وظیفه قلمداد میشود زیرا بارندگیها بسیار محدود است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان برگزاری چنین جشنوارههایی را بسیار ضروری خواند و عنوان کرد: پیامد برگزاری این جشنوارهها شناسایی ایدههای قابل اجراست.
وی در دلایل بیان این ایدهها تصریح کرد: بسیاری از طرحهایی که هم اکنون به اجرا درآمدهاند از ایدهپردازیها آغاز شده است.
شیشه فروش در ادامه افزود: آموزش دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی را در کاهش مصرف آب و نهادینهسازی فرهنگ صحیح مصرف آب مؤثر دانست .
وی با بیان اینکه اصفهان در منطقه خشک قرار دارد و بارندگی در این منطقه محدود است، تصریح کرد: قطره قطره آب برای اصفهان بسیار با ارزش است بنابراین نباید با مصرف بیرویه آن را به هدر دهیم .
مدیرکل ستاد بحران استانداری خطاب به مقامات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، اضافه کرد: لازم است مسئولان در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سعی در تأمین اعتبار لازم برای اصلاح خطوط فرسوده شبکه آب در آبفای استان اصفهان داشته باشند زیرا فرسوده بودن شبکه آب در اصفهان یکی از مشکلات استان به شمار میآید.
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