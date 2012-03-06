صادرکنندگان در خط مقدم جبهه اقتصادی کشورند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین ظهر سه شنبه با حضور عین الله غیاثوند مدیرکل دبیرخانه شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور، حیدری، رئیس اداره هماهنگی امور استانهای سازمان توسعه تجارت کشور، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، علیرضا کشاورز، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین، مبارکی مدیرکل امور اقتصادی استانداری و جمعی از بازرگانان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.



علیرضا کشاورز در این همایش گفت: برگزاری همایش های تخصصی و مراسم تجلیل از صادرکنندگان فرصت مناسبی برای طرح مشکلات و تنگناهاست تا با رفع موانع به توسعه صادرات کمک کرد.



وی افزود: صادرات در شرایط کنونی قویترین و مهمترین شاخص اقتدار اقتصادی یک کشور تلقی می شود و مدیریت و برنامه ریزی مسئولان را نیز مشخص می کند.



این مسئول تصریح کرد: چین در سایه یک استراتژی معین و به کارگیری همه عناصر توانسته حجم صادرات خود را به هزار و 500 میلیارد دلار و ذخایر ارزی خود را نیز به همین میزان برساند و با اقتصاد قوی توانسته آمریکا را بدهکار خود کند.

کشاورز تصریح کرد: هر کشوری بتواند در اقتصاد و صادرات حرفی برای گفتن داشته باشد می تواند پیشرفت خود را سرعت بخشد و ایران اسلامی با داشتن شاخص های متنوع و ظرفیت های فراوان قادر است در این زمینه گامهای اساسی بردارد.



این مسئول نداشتن استراتژی مشخص را از مشکلات بخش تولید و صادرات دانست و گفت: در بخش اقتصاد مشکل خاصی نداریم و اگر بتوانیم بخش دولتی و خصوصی را هماهنگ و متصل کنیم می توانیم به روند کار شتاب بیشتری بخشیم.



وی افزود: متاسفانه بخش تولید و صادرات با تحریم ها دچار مشکل شده و نقل و انتقال ارز به تولید کننده فشار زیادی می آورد که باید با حمایت دولت این موانع برطرف شود.



کشاورز تصریح کرد: بخش خصوصی باید در مناسبت های مختلف مشکلات پیش روی خود را با مسئولان دولتی مطرح کند تا با تعامل منطقی و هماهنگی برای حل آنها اقدام کرد و در این مسیر دوری از برخوردهای غیرمنطقی ضروری است.



تصویب قانون شورای گفتگو



رئیس اتاق بازرگانی قزوین یادآورشد: در فضای تصویب قانون شورای گفتگو، ظرفیت خوبی برای طرح مسائل و مشکلات فراهم شده که اصلاح قانون فضای کسب و کار می تواند به بخش خصوصی کمک موثری باشد.

وی گفت: شاید بخشی از مشکلات شاید ناشی از ضعف قانون و برخی منطقه ای باشد که اتاق بازرگانی قزوین تلاش می کند با دعوت از مسئولان استانی و کارشناسان بخش خصوصی در رفع و حل آنها بکوشد.



کشاورز اظهارداشت: اتاق بازرگانی قزوین با راه اندازی تشکل های صادراتی و انجمن ملی کشمش زمینه قیمت گذاری مناسب و منطقی، کاهش هزینه صادرات، شرکت در نمایشگاهای داخلی و خارجی را فراهم کرده است.