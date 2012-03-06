شکست سکولاریسم در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در مطلبی نوشت: بعد از پیروزی انتخاباتی اخوان المسلمین در مصر و تونس بسیاری از تحلیلگران سیاسی غربی عجولانه بهار عربی را به زمستان اسلامی تبدیل شده ارزیابی کردند.

در این میان یک مسئله کاملا مشخص است و آن این است که نود درصد مصریها آرزوی آمیخته شدن اسلام در سیاست را دارند. در انتخابات برگزار شده در مصر بیش از هشتاد درصد رای های مردمی به احزابی داده شد که قوانین اسلامی را به عنوان منبع قانونگذاری می دانستند.

دی سایت در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: برخلاف نظر غربی ها، از دید مردم مصر اسلام حامی حقوق زنان، حقوق بشرو عدالت اجتماعی بوده و از گروههای اقلیت و علم و دانش حمایت می کند.

اکثریت مطلق مردم مصر در اسلام و دموکراسی هیچ تناقضی نمی بینند بلکه برعکس این دو را به هم وابسته می دانند. بعد از آزمون شکست خورده سکولاریسم در مصر حالا مردم این کشور می خواهند به یک دموکراسی اسلامی شانس دوباره ای بدهند.

دی سایت در بخش دیگری از این مطلب به سخنان راشد الغنوشی رئیس حزب اسلامگرای النهضه تونس اشاره کرد که اظهار داشته بود هیچ تناقضی بین اسلام و دموکراسی وجود ندارد، اسلام منبعی از ارزشهایی مانند عدالت، برادری، آزادی، برابری و انسانیت است. به اعتقاد الغنوشی، سکولاریسم غربی با اسلام بیگانه است.

همچنین بازوی قدرتمند سیاسی در مصر یعنی اخوان المسلمین نیز اخیرا اعلام کرده است که ما می خواهیم در چهارچوب ارزشهای اسلامی به آزادی و حقوق قانونی مصریها احترام بگذاریم. هیچ تبعیضی بر اساس جنسیت، مذهب یا رنگ پوست نباید وجود داشته باشد. باید با فساد مبارزه شود و از چندگرایی سیاسی حمایت شود.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که مصر و تونس تازه در شروع یک راه جدید و مستقل قرار دارند. یک مدل دموکراسی بر اساس فرهنگ و مذهب اسلامی می تواند هویت بخش باشد و درخواست انسانها برای شرف، عزت و آزادی را در سریعترین زمان ممکن برآورده کند. در چنین شرایطی آلمان و اروپا باید به فکر گفتگوی مستقیم با اسلامگراهای طرفدار دموکراسی در جهان عرب باشند.