به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: بعضا مردم از کاندیداها برنامه و وعده‌های معنا داری را تقاضا داشتند که این موضوع در حیطه ماموریت آنها نیست و یک نماینده مجلس باید در آن حیطه ‌ای وعده دهد که بتواند طبق آن عمل کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در برخی از شرایط ممکن است این وعده‌ها عملیاتی نشود، یادآور شد: این رسانه‌ها هستند که باید به عنوان چشم و گوش جامعه آن را رصد و به عنوان مطالبات مردم به آن نگاه کنند.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برخی از شهرستان‌های اصفهان شاهد یک فضای سیاسی و درک سیاسی بالای مردم هستیم، اظهار داشت: اتفاق مهمی که رخ داد این بود که در بسیاری از شهرستان‌های اصفهان ما شاهد آراء معنا داری هستیم چنانچه درشاهین شهر، فلاورجان، مبارکه و لنجان که سطح مباحث سیاسی در آنجا بالاست ما شاهد این مهم هستیم.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به رشد قابل توجه رای دهندگان در سطح استان اصفهان گفت: ما در شهرستان نجف آباد در دور گذشته انتخابات مجلس مشارکت 48 درصدی مردم را شاهد بوده که این مشارکت در این دوره به 64 درصد افزایش یافت.

وی همچنین میزان مشارکت شاهین شهر را در دوره گذشته مردم 40 درصد دانست و گفت: این مشارکت در این دوره به 63 درصد افزایش یافت، همچنین در شهرستان فلاورجان نیز در دوره گذشته مردم حضور 47 درصدی داشتند که در این دوره این میزان مشارکت به 68 درصد رسید.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان در ادامه یادآور شد: در شهرستان مبارکه نیز ما مشارکت 49 درصدی را در انتخابات مجلس هشتم شاهد بودیم که در این دوره این میزان مشارکت به 73 درصد رسید و شهرستان کاشان نیز در دور گذشته مشارکت 58 درصدی را شاهد بودیم که در این دوره در این شهرستان نیز میزان مشارکت به 72 درصد افزایش یافت.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در شهرستان اصفهان نیز در این دوره شاهد رشد 61 درصدی از لحاظ عددی از جانب رای دهندگان هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در ادامه گفت: در سه حوزه از استان اصفهان انتخابات به دور دوم کشیده شد که یک نماینده از اصفهان باید در دور دوم انتخابات توسط مردم انتخاب شود.

وی ادامه داد: در حوزه سمیرم رقابت میان جعفری و پیرمرادیان است و در شهرستان لنجان نیز رقابت میان کوهکن و منصوری خواهد بود.

اسماعیلی رقابت در شهرستان اصفهان در دور دوم انتخابات را میان فولادگر و طلایی دانست.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد واجدان شرایط برای حضور در انتخابات نیز اشاره و گفت: در این دوره دو میلیون و 716 هزار و 560 نفر واجد شرایط در اصفهان وجود داشت.

وی با اشاره به اینکه تعداد واجدان شرایط برای حضور در انتخابات سه میلیون و ۹۴ هزار و ۴۷۳ نفر بوده است، گفت: در انتخابات این دوره میزان آرا مأخوذه در استان اصفهان یک میلیون و 882 هزار و 638 بوده است که این از میزان مشارکت 60.84 درصدی حکایت دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان در ادامه به شهرستان اصفهان نیز اشاره و گفت: در شهرستان اصفهان یک میلیون و 183 هزار و 474 نفر واجد شرایط وود دارد، که میزان آرا ماخوذه در شهرستان اصفهان 417 هزار و 555 مورد بوه که با احتساب میزان آرا به صندوق ریخته شده میزان مشارکت در این شهرستان 35.2 درصد بوده است که حکایت از افزایش 15 درصدی میزان مشارکت در شهرستان اصفهان نسبت به انتخابات گذشته مجلس دارد.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود در پاسخ به خبرنگاران در خصوص تاخیر در اعلام نتایج آراء نیز اظهار داشت: تعداد آراء صحیح در اصفهان 615 هزار بود و تعداد کل آراء نیز 671 هزار رای بود و در صورتی که این میزان حساب می شد کاندیداها به دور می‌رفتند و با اصلاح قانون در سال 86 نظر به آراء صحیح شد.