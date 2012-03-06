30 هزار اثر در جشنواره "بنویسم آب بخوانیم زندگی" در اصفهان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از برگزیدگان دومین جشنواره «بنویسیم آب بخوانیم زندگی» با حضور معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت مهندسی آبفای کشور، مدیرکل امور تحول اداری آبفای کشور، مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، مدیرکل ستاد بحران استانداری و دیگر مقامات استان برگزار شد.

هاشم امینی اظهار داشت: هم‌اکنون کمبود منابع آبی در استان چالشی بزرگ قلمداد می‌شود بنابراین آبفای استان اصفهان اعتقاد دارد در خصوص فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب باید از دانش‌آموزان آغاز کرد زیرا آنها آینده سازان کشور هستند.

وی در همین رابطه افزود: از سوی دیگر هرگاه دانش‌آموزان تحت آموزش قرار گرفتند نه تنها خود سعی در به اجرا درآوردن آموخته‌های خود می‌کنند بلکه با رفتارهای خود خانواده‌ها را هم ترغیب به درست رفتار کردن می‌کنند.

مدیرعامل آبفا بیان داشت: فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب را از مقاطع مهد کودک و پیش دبستانی و مقاطع ابتدایی آغاز کردیم و سعی در برگزاری جشنواره‌هایی از این قبیل در دیگر مقاطع تحصیلی هم داریم.

وی عدم بارندگی مناسب و وقوع خشکسالی را یکی از مشکلات اساسی استان اصفهان برشمرد و عنوان کرد: متأسفانه در این چند سال اخیر کاهش بارندگی‌ها منابع آبی استان را با محدودیت‌هایی مواجه کرد به طوری که در برخی از فصول سال زاینده‌رود در بسترش جاری نبوده و این امر تأثیر روحی و روانی نامطلوبی بر مردم شهر اصفهان که وابستگی خاصی به جاری بودن زاینده رود دارند داشته است.

هدفمندی مصرف آب اصفهان را شش درصد کاهش داد

امینی تدابیری که در جهت مدیریت مصرف آب در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته را در سه بخش معرفی و اعلام کرد: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اقدامات تعرفه‌ای سعی در مدیریت مصرف آب دارد به طوری که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود شش درصد مصرف آب در استان اصفهان کاهش یافت.

وی ادامه داد: همین امر موجب شد که در تابستان گذشته علی رغم محدودیت ذخایر آبی با بحران روبرو نشویم در بخش فنی هم با نشت گیری‌هایی که صورت گرفت و استفاده از دستگاه‌های کاهنده، صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در مصرف آب را شاهد بودیم زیرا نشت گیری از 30 نقطه از خطوط انتقال آب از هدر رفت 420 لیتر آب در ثانیه جلوگیری به عمل آورد و انتظار می‌رود در بعد سوم با فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب در میان اقشار مختلف جامعه مشترکان را ترغیب به رعایت مصرف صحیح آب کنیم.

مدیرعامل آبفا در ادامه با اشاره به اینکه نخستین جشنواره روزنامه دیواری "بنویسیم آب بخوانیم زندگی" در سطح شهر اصفهان برگزارشده بود و بازخورد قابل ملاحظه‌ای در مصرف صحیح آب در میان دانش آموزان داشته، تصریح کرد: بنابراین مقرر شد دومین جشنواره روزنامه دیواری "بنویسیم آب بخوانیم زندگی" در سطح استان اصفهان برگزار شود.

وی با بیان اینکه بدین ترتیب قالب‌های روزنامه دیواری با تیراژ 33 هزار نسخه در 40 ناحیه آموزش و پرورش استان یعنی بیش از 2 هزار دبستان توزیع شد، گفت: برآوردها نشان داد بیش از 120 هزار دانش آموز آثار خود را در قالب 5 موضوع آب در اشعار، امثال و حکم، کادر آزاد، داستان کوتاه، بهترین پیام در خصوص مصرف بهینه آب به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که در نهایت دو هزار دانش آموز به عنوان برگزیده انتخاب شدند که در طول چهار شب طی مراسمی از آنها تجلیل و قدردانی می‌شود.