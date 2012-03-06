خسرو دانشجو نماینده فرهاد دانشجو در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز به کار فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی، انتصابهای جدیدی صورت گرفت که از جمله آن می توان به برخی انتصابات جدید در واحد علوم تحقیقات این دانشگاه اشاره کرد.

خسرو دانشجو - رئیس واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی- روز گذشته به نمایندگی از رئیس این دانشگاه یعنی فرهاد دانشجو در مراسم تودیع و معارفه معاونان جدید مالی- اداری و عمران و توسعه شرکت و حکم معاونان جدید را ابلاغ کرد.

وی که هم اکنون عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی است به عنوان نماینده فرهاد دانشجو در واحدهای علوم و تحقیقات این دانشگاه نیز آغاز به کار کرده است.

از آنجا که رئیس دانشگاه آزاد، ریاست واحدهای علوم و تحقیقات را هم برعهده دارد و با توجه به اینکه در غیاب رئیس جدید، شخصی دیگر باید برای اداره امور این واحدها حضور داشته باشد هم اکنون خسرو دانشجو به نیابت از برادرش این سمت را عهده دار شده است.

پیش از این، در زمان ریاست عبدالله جاسبی، مجید عباسپور تهرانی فر سمت قائم مقامی واحدهای علوم و تحقیقات را بر عهده داشت.