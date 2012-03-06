فقدان آمار صحیح از وضعیت اشتغال در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان سمنان که در محل استانداری، برگزار شد، خطاب به بانکهای عامل، تاکید کرد: تا پایان سال باید تمامی تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شود.

وی بر لزوم تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی تاکید کرد و افزود: افرادی که طرح های آنها توجیه اقتصادی دارند باید مورد حمایت قرار گیرند.

استاندار سمنان از نبود آمار درست از وضیعت اشتغال در شهرستانهای استان سمنان انتقاد کرد و افزود: بازنگری ساز وکار واحدهای تولیدی در رفع و بهبود بخشیدن شرایط اشتغال پایدار موثر و کارآمد خواهد بود.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان سمنان نیز در این جلسه گفت: طبق آمار موجود، 95 درصد تعهد اشتغال استان سمنان محقق شده است.

عبدالمجید بامری با اشاره به تحقق 95 درصدی ایجاد اشتغال در استان، افزود: ایجاد 23 هزارو 669 شغل در سالجاری در تعهد استان بوده که تاکنون 22 هزار و 475 شغل تا کنون ایجاد شده است.

وی گفت: در مشاغل خانگی امسال 64 میلیارد و 835 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است که بیش از 46 درصد آن از سوی بانکها محقق شده است.