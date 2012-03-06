جهش ترابری قم با لیگ برتر بسکتبال کشور وداع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جهش ترابری قم در دیداری از دور برگشت مرحله پلی آف رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در مصاف با تیم همیاری شهرداری زنجان تیم رده نهم جدول رده بندی مرحله گروهی این فصل شکست خورد تا بعد از تحمل 21 باخت در نهایت راهی لیگ دسته اول بسکتبال کشور شود.



در حالی که رقابت های مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور نتایج خوبی برای نماینده بسکتبال قم به همراه نداشت، تیم بسکتبال جهش ترابری قم در بازی برگشت خود در مرحله پلی آف مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با اینکه مقابل میهمان بازی خوبی انجام داد و حتی بهتر از چند مسابقه قبل ظاهر شد اما در نهایت مغلوب میهمان خود تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان شد تا با خاطره ای تلخ با لیگ دسته برتر بسکتبال وداع کند.



تساوی در وقت های عادی و شکست در خانه



دیدارهای دور برگشت مرحله پلی آف مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور شامگاه دوشنبه پانزدهم اسفندماه در شیراز و قم برگزار شد و بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال در یکی از دیدارهای مهم این مرحله جهش ترابری قم و همیاری شهرداری زنجان در سالن شهید حیدریان شهر مقدس قم به میدان رفتند که برنده میدان تیم میهمان یعنی همیاری شهرداری زنجان بود تا این تیم با تکرار پیروزی بازی رفت خود، سند سقوط جهش ترابری به لیگ دسته اول را امضاء کند.



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در این دیدار حساس برابر تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان یکی از تیم های تازه وارد به مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال کشور در حالی تن به شکست 83 بر 78 داد که در هر چهار کوارتر این مسابقه نیز نتیجه از آن میزبان بود.



در کواتر اول این دیدار بسکتبالیست‌های جهش ترابری قم با امتیاز 20 بر 11 نتیجه را واگذار کردند اما در کوارتر دوم بازی دو تیم به برتری 14 بر 10 تیم همیاری زنجان انجامید تا نیمه نخست با حساب 34 بر 21 به سود تیم همیاری شهرداری زنجان به پایان برسد.



در کوارتر سوم و در اولین زمان 10 دقیقه ای نیمه دوم دیدار دو تیم بسکتبال جهش ترابری قم و همیاری شهرداری زنجان، شاگردان عباس آقا کوچکی بهتر از نیمه نخست بازی کردند و با اینکه 23 بر 13 پیروز شدند اما در کوارتر چهارم با حساب 15 بر 10 باز هم مغلوب شدند تا در نهایت بازی به تساوی پر گل 68 بر 68 بیانجامد اما در وقت اضافی تیم همیاری زنجان با کسب برتری 15 بر 10 بار دیگر از جهش ترابری قم پیش افتاد و بازی را به سود خود به پایان رساند.



در مرحله پلی آف چهار تیم پائین جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، تیم رده نهم با تیم رده دوازدهم دیدار کرد که در نهایت جهش ترابری قم به لیگ دسته اول سقوط کرد و تیم رده دهم با تیم رده یازدهم مسابقه داد که تیم بازنده و سقوط کننده به لیگ دسته اول پویا تهران بود.