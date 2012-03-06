کسب سهمیه بوکس مازندران در المپیک لندن دور از انتظار نیست

حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهدی طلوتی مشت زن وزن 64 کیلوگرم تیم ملی که به همراه هفت مشت زن دیگر عازم رقابتهای انتخابی المپیک در کشور قزاقستان شد، می تواند تعداد سهمیه های ورزش مازندران در المپیک را به عدد هفت برساند.

وی بیان داشت: بوکس مازندران در سالهای اخیر روند رو به رشدی را تجربه می کند که در صورت درخشش این ملی پوش مازندرانی در مسابقات پیش رو، افزایش اقبال به این رشته جذاب، در انتظار بوکس مازندران خواهد بود.

رئیس هیئت بوکس مازندران به برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان و داوران استان اشاره کرد و گفت: اجرای این برنامه های آموزشی با هدف تجهیز داوران و مربیان به علم روز این رشته ورزشی، متوقف نخواده شد.

جعفری ادامه داد: روز گذشته دوره آموزش داوران بوکس استان که با حضور 30 داور جوان از شهرهای مختلف استان برگزار شده بود به پایان رسید و شرکت کنندگان، آخرین قوانین این رشته را فرا گرفتند.

وی اضافه کرد: دوره آموزشی مربیان مازندران هفته آینده در تنکابن برگزار می شود و 40 مربی حاضر در این دوره، با آخرین تکنیک های بوکس آشنا خواهند شد.

