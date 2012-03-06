مسابقات آمادگی جسمانی شاهرود با شناخت برترینها به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات آمادگی جسمانی دانش آموزان شهرستان شاهرود عصر روز سه شنبه در حالی به کار خود پایان داد که در مقطع ابتدایی 24 تیم به رقابت پرداختند و آموزشگاه های فرشته، گل یاس و راه دانش به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش انفرادی نیز کیمیا میر آفتاب از مدرس فرشته اول شد و فاطمه محمدی از آموزشگاه گل یاس و مریم غلامی از سعدی به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در مقطع راهنمایی، 14 تیم به رقابت پرداختند که آموزشگاه حضرت معصومه (س) اول، تیم آسیه دوم و 15 خرداد نیز سوم شد.

در بخش انفرادی نیز زهراسادات رستمیان از آموزشگاه آسیه، مهتاب علی رحیمی از حضرت معصومه (س) و الهه خطیبی از نجابت با پشست سرگذاشتن رقبای خود به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

در مقطع متوسطه نیز، 11 تیم به رقابت پرداختند که آموزشگاه 19 دی مقام اول را کسب کرد و تیمهای هاجر و عفاف به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در بخش انفرادی نیز نادیا آریانپور از آموزشگاه 19 دی اول شد و عالمه نوشک از صدرا و پگاه کامرانی از فرزانگان به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

این مسابقات به مدت سه روز در سالن ورزشی اخوین شاهرود برگزار شد.