به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، امیر احمد خان مدیر این برنامه اظهار داشت: مسلمانان 5 بار در روز نماز می خوانند و در بخشهایی از آن سوره هایی از قرآن را نیز می خوانند و می خواهند که این بخشها را با زیباترین صدایی که می توانند قرائت کنند.

وی افزود: اگر کسی می خواهد این هنر را با مهارت کافی فرا بگیرد به تمرین نیاز دارد، همانطور که قاریان مشهوری در سراسر جهان وجود دارند که در این عرصه بسیار فعال هستند. این هنر نیازمند بالابردن و پایین آوردن صدا و استفاده از ماهیچه ها برای ادای صحیح کلمات است.

این نشست از سوی انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه نتردام به عنوان بخشی از مجموعه نشستهای نیایش در سراسر جهان برگزار می شود. سلسله نشستهای نیایش در سراسر جهان به طور تقریبی هشت سال پیش با هدف ارتقای درک و گفتگوی بین دینی راه اندازی شد.

در سالهای گذشته مسلمانان چیستی نماز خود را با استفاده ازتصاویر و نرم افزار پاور پوینت برای مخاطبان خود تشریح کرده و حالات قرار گیری بدن و عبارتهای آن را همراه با ارکان اصلی اسلام تبیین کرده اند و امسال هنر قرائت قرآن به عنوان این موضوع انتخاب شده است.

پریسیلا وانگ معاون مرکز تنوع فرهنگی دانشگاه نتردام اعلام کرد: این جلسات و نشستها برای گردهم جمع کردن افراد ضروری است، به اشتراک گذاشتن موضوعاتی که در همه ادیان در رابطه با نیایش و عبادت وجود دارد می تواند برای همه فرهنگها و ادیان جالب باشد.

در این نشست یک روزه کتاب هنر قرائت قرآن نوشته کریستینا نلسون مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و پس از آن برگزار کنندگان به پرسشها پاسخ می دهند.

این مجموعه از گفتگوهای بین دینی که صفحه تازه ای در روابط بین ادیان دانشگاه ننردام باز کرده است با استقبال بسیاری از شرکت کنندگان رو به رو شده و به درک و گفتگوی بین دینی و فرهنگ کمکهای بسیاری کرده است.