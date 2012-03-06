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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

موسوی به مهر خبر داد:

تعهد ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی استان سمنان محقق شد

تعهد ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی استان سمنان محقق شد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: تعهد سازمان جهاد کشاورزی برای ایجاد شغل در این استان به طور کامل در سال جاری محقق شده است.

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تعهد سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در سال جاری دو هزار شغل بوده است که با ایجاد دو هزارو 58 شغل، این تعهد به طور کامل تحقق یافته است.

وی در خصوص تعهد ایجاد شغل در شهرستان های استان اظهار داشت: برای شهرستان سمنان 280 شغل، شهرستان شاهرود 820 شغل، شهرستان دامغان 420 شغل، گرمسار 340 شغل و در شهرستان مهدیشهر ایجاد 140 شغل منظور شده بود.

به گفته موسوی، درشهرستان سمنان 312 شغل، در شاهرود 827 شغل، در دامغان 430 شغل، در گرمسار 344 شغل و در شهرستان مهدیشهر 145 شغل ایجاد شده است که تمامی شهرستان ها بالاتر از تعهد شغل ایجاد کرده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به رویکرد جدی دولت عدالت محور در ایجاد اشتغال، گفت: مردم در جامعه اسلامی باید طعم و لذت عدالت را بچشند.

موسوی در پایان به جایگاه بخش کشاورزی در تحقق اشتغالزایی اشاره کرد و افزود: تحقق این امر مهم و ضروری است.

کد مطلب 1553450

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