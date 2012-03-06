آغاز نمایشگاه های عرضه کالای بهاره در سه منطقه رباط کریم با 340غرفه

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور ظهر سه شنبه در این خصوص در جمع خبرنگاران گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شهرستان در آستانه سال نو، جلسات کمیسیون تنظیم بازار شهرستان با حساسیت و به طور مستمر برگزار و تصمیمات کاربردی در زمینه ثبات قیمتها و عرضه کالا و نظارت بر بازار اتخاذ شد.

وی افزود: از جمله مهمترین مصوبات این کمیسیون، برگزاری نمایشگاه های بهاره عرضه مستقیم کالا در سه شهر رباط کریم، پرند و نصیرشهر بود.

سلیمان پور ادامه داد: در این نمایشگاه ها بیش از 340 غرفه نسبت به عرضه اقلام پر مصرف ایام پایانی سال، اعم از پوشاک، کیف و کفش، انواع شیرینی، لوازم کادویی منزل، خشکبار، مرغ منجمد، برنج و … به شهروندان اقدام می کنند.

وی افزود: اجناس ارائه شده در این نمایشگاه ها از لحاظ کمی و کیفی و قمیت کنترل می شود، در ضمن بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه های صنفی نیز در محل برگزاری نمایشگاه ها وجود دارند و با هرگونه تخلفی برخورد می کنند.

سلیمان پور عنوان کرد: این نمایشگاه ها تا پایان سال از ساعت 10 صبح تا 22 شب برپاست و به ارائه خدمات به شهروندان می پردازند.

فرماندار رباط کریم ادامه داد: نمایشگاه بهاره امسال نسبت به نمایشگاه های برگزار شده در سالهای پیش از لحاظ کیفیت و کمیت بسیار برتری دارد.

وی از تخصیص 10 کانکس عرضه میوه در سطح شهر رباط کریم به اتحادیه تعاونی روستایی خبر داد و گفت: در این کانکسها میوه به قیمت میادین میوه و تره بار شهر تهران عرضه می شود و برای اقدام مشابه در شهرهای نصیر شهر و پرند نیز در حال برنامه ریزی هستیم.

این مسئول اظهار داشت: به منظور ایجاد بازار روز دائم در ورودی شهر رباط کریم و در مجاورت پارک عطر یاس با امکانات ویژه تفریحی و پارکینک مناسب، اقدامات اولیه و شناسایی و تخصیص زمین صورت گرفته است.

توزیع 300 تن سیب و پرتقال در رباط کریم

وی عنوان کرد: پیگیری و جذب میوه و مرکبات پایان سال از جمله 200 تن پرتقال و 100 تن سیب و عرضه آن در 15 نقطه قابل دسترس برای شهروندان، از دیگر اقداماتی بود که تاکنون انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه های فرمانداری برای نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: تشکیل تیم ویژه بازرسی متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون تنظیم بازار با مدیریت فرمانداری جهت بازدید روزانه از سطح بازار و تهیه گزارش روزانه و برخورد قانونی با متخلفان از مهمترین اقدامات در این حوزه است.

سلیمان پور اضافه کرد: سرکشی مستمر از واحدهای نانوایی و جایگاه های عرضه مواد سوختی و شرکتهای وارد کننده کالا و واحدهای صنفی،خدماتی و توزیعی از چندی قبل توسط کمیسیون تنظیم بازار شهرستان در حال انجام است.