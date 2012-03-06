ژیمناست کاران مازنی در مسابقات ایروبیک کشور درخشیدند

محمد سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین دوره رقابتهای ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور در رده سنی نونهالان و نوجوانان در ایلام به پایان رسید و نفرات مازندرانی حاضر در این مسابقات عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.

وی بیان داشت: در رده سنی نونهالان، امیر حسین صلحی و شعیب فهیمیعناوین اول و دوم را کسب کردند و نقش موثری در قهرمانی مازندران در این رده سنی داشتند.

رئیس هیئت ژیمناستیک مازندران افزود: پس از تیم مازندران که با کسب 34 امتیاز اول شد، تیم های ایلام با 30 امتیاز و یزد با 27 امتیاز، به ترتیب دوم و سوم شدند.

سبحانی گفت: مسابقات ایروبیک ژیمناستیک رده های سنی جوانان و بزرگسالان امروز (سه شنبه ) آغاز خواهد شد.

وی از روند رو به رشد ژیمناستیک در استان ابراز رضایت کرد و گفت: با بهره برداری از سالنهای تخصصی ژیمناستیک در شهرهای مختلف استان، افراد بیشتری در این رشته پایه فعالیت خواهند کرد و روند مدال آوری ورزشکاران در رقابتهای کشوری ، افزایش خواهد یافت.

رئیس هیئت ژیمناستیک مازندران افزود: فعالیت ورزشکاران ژیمناستیک در مازندران مناسب و امیدوار کننده بوده و مردم با پذیرفتن ارزش های این ورزش، از ژیمناستیک برای رشد جسمی و فکری فرزندانشان استفاده می کنند.

