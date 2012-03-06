مردم با حضور در انتخابات از حق سیاسی خود استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا سرداری ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر اردبیل افزود: مردم باشکوه تر از دوره های قبل در پای صندوقهای رای حاضر شده و با تعیین منتخبان از حق انتخاب خود که قانون مشخص کرده به بهترین شکل دفاع کردند.

وی با اشاره به نکات مثبت و منفی انتخابات در این دوره ابراز امیدواری کرد برای انتخابات آینده نکات مثبت تثبیت و نکات منفی و در راس آن بداخلاقیهای انتخاباتی از میان تبلیغات رخت بربسته و ریشه کن شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل تبلیغات را در تعاملات بشری بدیهی برشمرد و تصریح کرد: با خراب کردن و برشمردن عیب دیگران نمی توان خود را تبلیغ و معرفی کرد چون ممکن است ایرادات یک فرد بیشتر از عیوب دیگران باشد.

وی با بیان اینکه کاندیداها باید برای تبلیغات و به خاطر مصلحت جامعه محسنات خود را بگویند، اضافه کرد: انتظار می رفت نامزدها به جای تخریب رقبا نکات مثبت خود را بیان کنند تا مردم آگاهانه انتخاب کنند، اما برخی از نامزدهای انتخاباتی طوری رفتار می کنند که انگار انتخابات آخرین حلقه زندگی است.

انتخابات عرصه خدمتگذاری به مردم است

سرداری با اشاره به قربانی کردن حیثیت رقبا در انتخابات متذکر شد: نباید حیثیت کاندیداهای انتخاباتی به اندازه ای لکه دار شود که در مسئولیتهای دیگر مانعی برای خدمت رسانی بهتر به مردم شود.

وی ورود افراد به عرصه انتخابات را با نیت خدمتگذاری به مردم دانست و تصریح کرد: با بداخلاقیهای انتخاباتی به کلی نقاط مثبت انتخابات از بین می رود اما باید با حفظ حیثیت افراد آبرومند برای برگزاری انتخابات سالم تر تلاش کنیم.

سرداری، انسان را زنده به آبرو و شخصیت دانست و گفت: اگر وضعیت انتخاباتی به این روال باشد دیگر افراد آبرومند نامزد انتخاباتی نمی شوند بنابراین باید تلاش کرد حیثیت افراد از بین نرود چون مقام و مسئولیت در جایگاهی پایین تر از آبرو و شخصیت افراد قرار دارد.

وی وظیفه خبرنگاران و نشریات را سنگین تر از قبل برشمرد و یادآور شد: در مواقعی که بداخلاقیهای انتخاباتی در فضای انتخابات حاکم است رسانه ها مسئولیت مضاعفی دارند و باید در ریشه کن کردن بد اخلاقیهای انتخاباتی و روشنگری افکار عمومی تلاش بیشتری داشته باشند.

وظیفه رسانه ها در انتخابات سنگین بود

سرداری با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات وظیفه منتخبان را سنگین دانست و عنوان کرد: مردم با حضور حماسی و انتخاب اصلح به شکل گیری مجلس مقتدر کمک کردند، بنابراین مجلس باید در قانونگذاری قویتر از گذشته باشد، چون موفقیت مجلس در حقیقت موفقیت مردم است.

وی یکی از مشکلات و معضلات جامعه را مشکلات اقتصادی عنوان کرد و افزود: مشکلات اقتصادی باید بررسی شود، بنابراین نمایندگان باید برای حل و فصل این مشکل برنامه ریزیهای مناسبی داشته باشند.