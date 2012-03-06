کانون های مساجد بهترین مرکز تشکیل جبهه فرهنگی انقلاب هستند

حجت الاسلام علی دشتکی ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان با تبریک 18 اسفند سالروز تاسیس ستاد عالی کانون های مساجد کشور بر اهمیت فعالیت های فرهنگی در جامعه اشاره کرد و گفت: خداوند پس از خلق بشر به منظور سعادت انسان در دنیا و آخرت در اجرای کار فرهنگی قدم گذاشت.

وی با اشاره به اینکه سازو کار اندیشه و فکر بشر به کارهای فرهنگی بازمی گردد، ادامه داد: اولویت فعالیت انبیا و اولیای الهی نیر بر پایه کارهای فرهنگی بنا نهاده شده است.

حجت الاسلام دشتکی به دوران پهلوی و طاغوت در ایران اشاره کرد و گفت: کشوری که ابرقدرت های غرب و شرق از آن حمایت می کردند به جهت اعتقادات دینی و باورهای اسلامی سرنگون شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه مساجد خاستگاه فعالیت های فرهنگی است، گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری اگر نتوانیم در حوزه فرهنگی موفقیت کسب کنیم نمی توانیم در حوزه های دیگر به جایی برسیم.

حجت الاسلام دشتکی توفیقات نظام جمهوری اسلامی را منوط به فعالیت های فرهنگی دانست و ادامه داد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد می تواند به نوبه خود خاک ریز جبهه فرهنگی انقلاب باشد.

وی با اشاره به اینکه تاثیرگذارترین رسانه در جهان رسانه شیعه است، ادامه داد: مسجد و مبنر رسانه شیعه است و باید بتوانیم خاستگاه فعالیت های فرهنگی را در مساجد بنا کنیم.

دشتکی با بیان اینکه نسل سوم نیز همچون نسل اول باید در راستای فعالیت های فرهنگی و هنری حرکت کند، یادآور شد: تشکیل کانون های مساجد در کنار مسجدها و اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری می تواند به منویات مقام معظم رهبری جامع عمل بپوشاند.

حجت الاسلام دشتکی، پیوند بیشتر جوانان با ائمه جماعات و روحانیون مساجد را خواستار شد و گفت: هرچه این پیوند محکم تر باشد جوانان کمتر در جبهه نرم دشمن، آسیب می بینند.