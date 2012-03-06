منابع طبیعی در توسعه همه جانبه جوامع انسانی تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسن نژاد ظهر سه شنبه در مراسم جشن درختکاری که با حضور جمعی از مسئولان استان برگزار شد، اظهار داشت: توسعه جوامع انسانی وابسته به صیانت و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی است و این عرصه ها به عنوان ذخایر و منابع عظیم خدادادی نقش بسیار مهمی در توسعه کشور دارند و با توجه به این جایگاه در برنامه ریزی های کلان باید منابع طبیعی جدی گرفته شود.

وی بیان کرد: حفظ منابع طبیعی باید در جامعه به عنوان یک ارزش تلقی شود که در این خصوص مردم به عنوان مهمترین متولیان حراست از منابع طبیعی نقش به سزایی را برعهده دارند و باید با اطلاع رسانی شفاف و به موقع مردم را برای مراقبت از این موهبت الهی تشویق و ترغیب کرد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان در ادامه با اشاره به شعار سال جاری هفته منابع طبیعی مبنی بر "منابع طبیعی پشتوانه جهاد اقتصادی" افزود: حفظ و حراست از منابع طبیعی عامل تاثیرگذاری بر اقتصاد است که نیازمند توجه و برنامه ریزی های ویژه است.

حسن نژاد یادآور شد: منابع طبیعی، آب و خاک متعلق به همه انسانها و نسل ها است و باید با رعایت تمام قوانین و ضوابط این ذخایر را به نسل های آینده تحویل دهیم که عملی کردن این مهم نیازمند برنامه ریزی مدون و مستمر است.

وی عنوان کرد: برای نهادینه کردن فرهنگ منابع طبیعی نمی توان از یک روش و ابزار خاص استفاده کرد بلکه باید به نحوی فراگیر همه ابزارهای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را به کار گرفت چرا که حفظ منابع طبیعی به تمام مردم ارتباط دارد و تنها مختص به قشر خاصی نیست.

این مراسم با اجرای کمربند انسانی توسط دانش آموزان و با حضور فرماندار سنندج، مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان، شهردار سنندج، مدیر کل جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان و فعالان عرصه های حفاظت از منابع طبیعی در پارک 28 دی سنندج برگزار شد.