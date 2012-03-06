به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از بعدازظهر امروز سه شنبه با برگزاری دو بازی از گروه‌های E و F آغاز شد که طی آن تیم‌های اف سی توکیوی ژاپن و پوهانگ استیلرز کره جنوبی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در نخستین بازی امروز که از گروه F مسابقات برگزار شد، تیم‌های "بریزبین روور" استرالیا و اف سی توکیوی ژاپن به مصاف هم رفتند. این بازی که به میزبانی تیم استرالیایی در ورزشگاه "سانکورپ" بریزبین برگزار شد به برتری 2 بر صفر تیم اف سی توکیو انجامید. برای تیم ژاپنی در این بازی خارج از خانه تاتسویا یازاوا (45) و آریا جاسورو هاسه‌گاوا (55) موفق به گلزنی شدند. در دیگر دیدار امروز این گروه تیم‌های اولسان هیوندای کره جنوبی و بیجینگ گوان چین به مصاف هم رفته‌اند.

بعدازظهر امروز همچنین یک دیدار از گروه E نیز برگزار شد که طی آن تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی در خانه گامبااوزاکای ژاپن با سه گل به پیروزی رسید. برای پوهانگ در این دیدار خارج از خانه که در ورزشگاه اوزاکا اکسپو برگزار شد، تی سو کیم (19)، زوران رندولیچ (22) و دریک آساموا (76) گل زدند. دیگر دیدار امروز این گروه را تیم‌های بنیادکار ازبکستان و آدلاید یونایتد استرالیا برگزار می‌کنند.