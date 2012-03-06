حجاب ریشه در تاریخ انسان دارد/ رعایت حجاب فضایی سالم را در محیط کار فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی ظهر روز سه شنبه در جلسه هم اندیشی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، حجاب و عفاف استان سمنان با بیان اینکه چارچوب حفظ ارزشهای اسلامی باید از خود کارگزاران و متولیان دستگاههای اجرایی آغاز شود، افزود: پیشرفت در گروی امنیت و صیانت محیط های کاری بین زن و مرد است.

وی گفت: رعایت پوشش اسلامی و عفاف در جامعه بخصوص در ادارات می تواند فضایی سالم، شاداب و مطابق با موازین اسلامی را در محیط های کاری رقم بزند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه، همه ادیان الهی، همواره بر پوشش تأکید کرده و آن را لازمة دینداری شمرده‌اند، تصریح کرد: حجاب بهترین وسیله‌ برای حفظ زن از خطر بیگانه است.

خلخالی، ضمن تاکید بر اینکه مسأله حجاب ریشه در تاریخ انسان دارد، اظهار داشت: حجاب همواره همراه و همزاد بشر از ابتدا تا حال و تا امتداد تاریخ، بوده و خواهد بود.

اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف و ایجاد بسترهای مناسب برای محیطی سالم و موازی با ارزشهای اسلامی در بین مسافران نوروزی، تدوین منشور اخلاقی مناسب در دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک، ساماندهی مناسب افراد حاضر در مراسم چهارشنبه آخر سال در اماکن عمومی در بحث حجاب و عفاف، و موظف شدن دانشگاه ها بر نظارت بیش از پیش بر خوابگاهها و اماکن دانشجویی، از مهمترین الویت های کاری این ستاد بود.

