کارمندان از دریافت سکه به جای عیدی استقبال نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کمره ای امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی در مورد اقدامات این بانک برای تامین اسکناس و نقدینگی پایانی سال، بیان اینکه اسکناس نو برای تامین نیازهای مردم از فردا چهارشنبه در 60 شعبه بانکی توزیع خواهد شد، گفت: 350 میلیارد ریال اسکناس نو بین مردم توزیع می شود.

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: 30 شعبه بانک ملی، 15 شعبه بانک کارآفرین و 15 شعبه بانک اقتصاد نوین به انجام این کار مبادرت خواهند کرد، این در حالی است که توزیع اسکناس نو در سال گذشته از طریق 15 شعبه بانکی انجام شده بود.

کمره ای بر نظارت بانک مرکزی برای توزیع اسکناس نو تاکید کرد و گفت: در سال گذشته 150 میلیارد ریال اسکناس در این راستا توزیع شد که این رقم در سال جاری به 350 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی در مورد پرداخت سکه به جای عیدی نقدی به کارمندان دولت عنوان کرد: استقبال از دریافت نقدی عیدی بیشتر بوده است و کارکنان دولت ترجیح دادند که دریافت عیدی را به صورت نقدی داشته باشند.

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی در مورد وضعیت بازار سکه در حال حاضر گفت: هم اکنون با اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی نوسانات بازار سکه بسیار کاهش یافته و نوسانات قیمتی در این بازار به چشم نمی خورد.

کمره ای از پیش فروش 9 میلیون و 300 هزار قطعه سکه تاکنون توسط بانک مرکزی خبر داد و افزود: هر پنجشنبه وضعیت پیش فروش سکه برای هفته بعد از آن ارزیابی و برای آن تصمیم گیری می شود.