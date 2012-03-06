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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

جهانبخشی تاکید کرد:

دولت دهم شعار حمایت از محرومان را به خوبی تحقق بخشید

دولت دهم شعار حمایت از محرومان را به خوبی تحقق بخشید

قدس - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قدس گفت: دولت دهم شعار حمایت از محرومان و مستضعفان در جامعه را به خوبی تحقق بخشید و با شجاعت تمام توانست طرح هدفمندی یارانه ها را اجرا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی ظهر سه شنبه در دومین جلسه کمیته حمایت از محرومان در این شهرستان اظهار داشت: این جلسه که در گذشته به منظور حمایت و رفع بحران از محرومان شهرستان برنامه ریزی شده بود، با محوریت اداراتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، شهرداری و شورای شهر و دفتر امام جمعه در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه این جلسه در راستای تحقق شعار حمایت از محرومان برگزار شد، افزود:  محوری ترین اهداف این کمیته، انسجام در مدیریت منابع مالی، جلوگیری از گداپروری در ادارات و نحوه توزیع منابع و شیوه مدیریت آنها است.

مسئولان اقدامات لازم را برای رفع نیازهای محرومان انجام دهند

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه اعضای مرتبط با جلسه که ادارات خدمات رسان شهرستان هستند، باید با محوریت فرمانداری برای  رفع نیازهای موردی محرومان واقعی اقدامات لازم را انجام دهند.

جهانبخشی با اشاره به اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به نوعی کمک احوال عمومی است، ادامه داد: در گذشته سهمیه خانواده های محروم از کمیته امداد مبلغی بالغ بر 36 هزار تومان بوده که این مبلغ در دولت نهم به دو برابر افزایش یافته است.

دولت دهم جسارت و شجاعت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را داشت

فرماندار شهرستان قدس اعلام کرد: در واقع در دولت دهم جسارت و شجاعت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها وجود داشت که در راستای اجرای این طرح هر نفر در خانواده مبلغ 45 هزار تومان را دریافت می کند.

وی رفع محرومیت زدایی بین افراد و در جامعه را از دیگر مزیت های اجرای طرح هدفمندی یارانه ها عنوان و اضافه کرد: یکی از دلایل اصلی تشکیل این کمیته، رفع نیاز محرومانی است که به حوزه های اداری مراجعه می کنند و درخواست هایی نظیر ارائه کمک برای بیماران و هزینه درمان و ... هستند.

این مسئول افزود: در این کمیته، با جذب خیرین، سیاست های کمیته تحقق می یابد تا بتوان بخشی از مشکلات محرومان را برطرف کرد.

کد مطلب 1553464

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