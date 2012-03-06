دانشگاه علوم پزشکی یزد به تیپ یک ارتقا می‌ یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی پیش از ظهر سه شنبه در جمع دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: حمایت‌ های لازم برای ارتقا دانشگاه علوم پزشکی یزد به دانشگاه تیپ یک صورت می ‌گیرد.

وی افزود: به طور قطع با وجود توانمندی ‌های دانشگاه علوم پزشکی یزد و بسترهای مناسب موجود، این مرکز دانشگاهی به دانشگاه تیپ یک ارتقا می ‌یابد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به توانمندی‌های بسیار بالای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی یزد از بهترین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است و به عنوان الگویی برای دیگر مراکز دانشگاهی در سطح کشور مطرح است.

وحید دستجردی با اشاره به رونمایی نقشه تحول نظام سلامت کشور به دست دکتر سیدجلیل میرمحمدی جانباز هشت سال دفاع مقدس و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اظهار امیدواری کرد: دانشگاه علوم پزشکی یزد نقش تاثیرگذاری در ایجاد تحولات نظام سلامت کشور ایفا کند.

وی با اشاره به اشغال 35 درصدی تخت ‌های بیمارستانی مراکز درمانی یزد به بیماران استان‌ های همجوار تصریح کرد: در این استان خدمات درمانی با کیفیت بسیار بالا و مناسب ‌ترین قیمت نسبت به سایر مراکز درمانی کشور ارائه می‌ شود که این مهم اقدام بسیار بزرگی است که افزایش رضایتمندی بیماران را به دنبال داشته است.