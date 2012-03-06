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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

حسینی نژاد خواستار شد:

فضای رقابتی انتخابات به رفاقت تبدیل شود

فضای رقابتی انتخابات به رفاقت تبدیل شود

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار ساری از نامزدهایی که در حوزه انتخابیه ساری رای نیاوردند خواست تا فضای رقابتی را به رفاقت تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد ظهر سه شنبه در جمع اعضای کمیته فناوری اطلاعات شهرستان ساری افزود: اکنون که انتخابات مجلس شورای اسلامی به اتمام رسیده، غیر منتخبان با تبریک به رقبای پیروزی فضای رفاقت و همدلی را متجلی کنند.

وی ادامه کرد: ملت ایران با بصیرت همیشگی و با حضور پرشور و شعور خود در پای صندوقهای رأی توطئه ها و دسیسه های دشمنان را نقش برآب کرده وبا انتخاب نماینده اصلح وظیفه خود را انجام دادند و اکنون نوبت به منتخبین مردم است که باید شکرانه اعتماد این مردم را به خود در درگاه خداوند متعال به جای آورده و از پرتگاه غرور و تکبر دوری کنند و تمام تلاش خود را برای اعتلای بیش از پیش این استان و منطقه بکار گیرند.

فرماندار ساری گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی آزمونی بزرگ برای ملت ایران بود که به لطف خداوند همه در این آزمون الهی پیروز و سربلند شدند.

حسینی نژاد گفت: انتخابات در این منطقه بسیار باشکوه و خوب برگزار شد و حضور مردم در صحنه ستودنی بود و امروزباید دوستانی که رأی اکثریت را کسب نکردند قواعد بازی را بپذیرند و جوانمردانه با تبریک به رقبای پیروز فضای همدلی و رفاقت را متجلی کرده است.

کد مطلب 1553467

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