فضای رقابتی انتخابات به رفاقت تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد ظهر سه شنبه در جمع اعضای کمیته فناوری اطلاعات شهرستان ساری افزود: اکنون که انتخابات مجلس شورای اسلامی به اتمام رسیده، غیر منتخبان با تبریک به رقبای پیروزی فضای رفاقت و همدلی را متجلی کنند.

وی ادامه کرد: ملت ایران با بصیرت همیشگی و با حضور پرشور و شعور خود در پای صندوقهای رأی توطئه ها و دسیسه های دشمنان را نقش برآب کرده وبا انتخاب نماینده اصلح وظیفه خود را انجام دادند و اکنون نوبت به منتخبین مردم است که باید شکرانه اعتماد این مردم را به خود در درگاه خداوند متعال به جای آورده و از پرتگاه غرور و تکبر دوری کنند و تمام تلاش خود را برای اعتلای بیش از پیش این استان و منطقه بکار گیرند.

فرماندار ساری گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی آزمونی بزرگ برای ملت ایران بود که به لطف خداوند همه در این آزمون الهی پیروز و سربلند شدند.

حسینی نژاد گفت: انتخابات در این منطقه بسیار باشکوه و خوب برگزار شد و حضور مردم در صحنه ستودنی بود و امروزباید دوستانی که رأی اکثریت را کسب نکردند قواعد بازی را بپذیرند و جوانمردانه با تبریک به رقبای پیروز فضای همدلی و رفاقت را متجلی کرده است.