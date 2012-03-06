به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می‌گفت، با اشاره به شکست دشمنان نظام و اسلام در انتخابات مجلس نهم، گفت: توطئه دشمن این بود که با تحریم انتخابات مشروعیت مردمی نظام را زیر سوال ببرد، اما مشارکت حدود 65 درصدی مردم این توطئه را رسوا کرد.

وی افزود: در حالی که مشارکت سیاسی مردم در انتخابات کنگره آمریکا در سال 2010 و 2006 تنها 37 درصد است، چگونه است که آمریکا به مشارکت 65 درصدی مردم ایران در انتخابات مجلس ایراد می‌گیرد و مشارکت گسترده مردم در انتخابات را تخطئه می‌کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: اوباما دوباره حرف‌های تهدید‌آمیز زده و برای خوشایند صهیونیست‌ها می‌گوید "حمله به ایران بلوف نیست، برای توسل به زور درنگ نمی‌کنیم"، ما فکر می‌کردیم صهیونیست‌ها اجازه می‌دهند اوباما عاقلانه فکر کرده و مواضع جنگ‌طلبانه گذشته را تکرار نکند، اما ظاهرا حضور مردم در انتخابات آنها را گیج کرده است و نمی‌دانند چه می‌گویند.

حبیبی در ادامه تاکید کرد: ملت ما پاسخ روشن به این تهدیدات را در انتخابات 12 اسفند دادند. فکر می‌کنم مسئولان کشور باید گستاخی‌های آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را مانند گذشته پاسخ دهند.

وی با سپاس و تقدیر از مردم در لبیک به ندای مقام معظم رهبری در انتخابات مجلس نهم خاطرنشان کرد: مردم با حضور گسترده خود در پای صندوق‌ها اقتدار ملی را به رخ دشمنان کشیدند و آنها را از هر اقدام تجاوزکارانه پرهیز دادند،‌ مردم نشان دادند همه گزینه‌های ممکن روی میز در جمهوری اسلامی است و به موقع در مورد هر یک اقدام خواهند کرد. نتیجه انتخابات عمیق شدن رابطه امت با امام بود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به هوشمندی نخبگان اصولگرا و نیز سایر نامزدهای انتخاباتی اظهار داشت: انصافا یک رقابت سالم، جدی و آزاد در این دوره از انتخابات مطرح بود و بدون شک نتایج این انتخابات می‌تواند الگویی برای مسلمانان در نگاه مردم‌سالاری دینی باشد.

وی با تبریک به راه یافتگان به بهارستان نهم اظهار داشت: کسانی که مورد اعتماد مردم قرار گرفته‌اند، باید کشور را در مسیر پیشرفت بیشتر یاری کنند و از خدمت به مردم غفلت نکنند.

حبیبی با انتقاد از برخی از اظهارات گفت: علامت سوال گذاشتن روی مسئولان انتخابات که از معتمدین مردم هستند، انصاف نیست. دو پهلو سخن گفتن در این مورد جز سوء استفاده دشمنان فایده دیگری ندارد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ترکیب مجلس آینده تصریح کرد: بیش از یکصد نماینده مجلس کنونی رای نیاورده‌اند، ما شاهد یک آرایش جدید و نو در مجلس نهم هستیم. نیروهای تازه نفس آمده‌اند که هر کدام در شتاب بخشیدن خدمات مجلس نهم به مردم می‌توانند، موثر باشند، مجلس نهم ماموریت‌های خطیری در صیانت از نظام و انقلاب دارد. مجلس نهم در تعمیق اسلام در جامعه ما و نیز شکل‌گیری امت اسلامی وظیفه مهمی دارد.

حبیبی در پاسخ به سوالی در مورد سیاست اروپا در تحریم خرید نفت ایران اظهار داشت: ایران باید صریحا اراده خود را در قطع صدور نفت به اروپا قبل از تحریم آنان اعمال کند. ایران صریحا باید به اروپا بگوید اگر قرارداد خرید 4 تا 5 ساله بدون حق فسخ امضا می‌کنید، حاضریم به شما نفت بفروشیم والا در غیر این صورت فورا صادرات نفت به اروپا را قطع می‌کنیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان در مورد انتخابات ریاست جمهوری روسیه گفت: تلاش‌های آمریکا برای اغتشاش در روسیه جواب نداد، آمریکایی‌ها دنبال انقلاب رنگی در روسیه هستند، اما پیروزی مطلق پوتین نقشه آنها را نقش بر آب کرد،‌ به نظر ما روسیه در ریاست جمهوری پوتین فاصله خود را با سیاست‌های آمریکا در جهان حفظ می‌کند.