نشست تخصصی کاریکاتور/ نمایشگاه هفت سین بوی بهار

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی کاریکاتور با حضور استاد محسن نوری نجفی و کاریکاتوریست های استان به مدت دو روز در گالری خانه سوره حوزه هنری مازندران برگزار می شود.

علیرضا پاک بین، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران افزود: در این نشست که با حضور استاد محسن نوری نجفی و کاریکاتوریست های استان برگزار می شود، آثار تولید شده توسط هنرمندان فعال در گروه کاریکاتور حوزه هنری مازندران، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و شیوه های طراحی، تکنیک های رنگ آمیزی و سوژه یابی کاریکاتور توسط استاد تدریس می شود.

نمایشگاه هفت سین " بوی بهار" در حوزه هنری مازندران



نمایشگاه هفت سین " بوی بهار " در گالری خانه سوره حوزه هنری مازندران افتتاح شد.

فاطمه مدانلو، مسئول واحد آموزش حوزه هنری مازندران گفت: این نمایشگاه شامل بیش از 200 اثر در زمینه های مختلف هنری از جمله هفت سین، نقاشی روی شیشه، سفالگری و صنایع دستی بوده که توسط 20 بانوی هنرمند فعال این مرکز تولید شده است.

علاقه مندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه ازامروز به مدت 10 روز به جز ایام تعطیل به نشانی ساری، میدان امام، بلوار دانشگاه حوزه هنری مازندران مراجعه کنند.

