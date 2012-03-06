50 هزار پاکت نیکوکاری در رباط کریم توزیع می شود

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهمیت دادن و توجه کردن به افراد ضعیف جامعه از وظایف اساسی مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران است، شهرستان رباط کریم با در نظر داشتن این ضرورت و نزدیک شدن به سال جدید، جشن نیکوکاری را برگزار می کند.

این مسئول بیان کرد: شهرستان رباط کریم به مناسبت ایام جشن نیکوکاری در نظر دارد، با قرار دادن پاکت های نیکوکاری به 50 هزار دانش آموز این شهرستان و برگزاری جشن در مدارس به ترویج فرهنگ نوع دوستی و نیکوکاری، میان دانش آموزان بپردازد.

زنگ نیکوکاری فردا در مدرسه اندیشه نواخته می شود

وی با در نظر گرفتن فرهنگ سازی و ارتقاء اخلاقیات در جامعه، گفت: صبح پنجشنبه در مدرسه ابتدایی اندیشه به صورت نمادین و با حضور مسئولhن شهرستان زنگ جشن نیکوکاری به صدا در خواهد آمد و این امر نیز با هدف فرهنگ سازی و ارتقاء اخلاقیات اسلامی است.

محمدی با اشاره به اهمیت محروم زدایی از جامعه اسلامی، افزود: به منظور رسیدن به آمال جامعه آرمانی اسلامی باید چهره زشت فقر و محرومیت را از جامعه زدود و بر همین اساس، این جشنها با شعار، سیره نبوی، احسان علوی و جهاد اقتصادی در شهرستان رباط کریم برگزار می شود.

وی بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان رباط کریم، در روز پنجشنبه با در نظر گرفتن 14 پایگاه استقرار یافته در سطح شهرستان رباط کریم، به جمع آوری کمکهای مردمی می پردازند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) رباط کریم گفت: در روز جمعه همین هفته، در سه مصلی نماز جمعه این شهرستان، استقرار نیروهای جمع آوری کمکهای مردمی برپاست و امید می رود در شادی دلهای محرومین موثر واقع شود.