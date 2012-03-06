لاریجانی به رئیس مجلس مصر تبریک گفت

به گزارش خبرگزای مهر،متن پیام تبریک رئیس مجلس شورای اسلامی به همتای مصری خود به شرح ذیل است:

جناب آقای احمد فهمی

رئیس محترم مجلس شورای جمهوری عربی مصر

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

با کمال خرسندی آغاز به کار فعالیت پارلمان و انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت رئیس مجلس شورای کشور دوست و برادر جمهوری عربی مصر صمیمانه تبریک و تهنیت می گویم.

با اعتقاد راسخ به فرصت ها و ظرفیت های فراوان دو کشور برای همکاری بر اساس منافع و اصول مشترک اسلامی و نقش موثر همکاری مجالس در تحکیم و تقویت روابط فی ما بین، مایلم بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای توسعه و گسترش مراودات پارلمانی تاکید نمایم.

با اغتنام از فرصت، از خداوند متعال سعادت، موفقیت جنابعالی، سربلندی و پیشرفت روزافزون دولت و ملت کشور دوست و برادر جمهوری عربی مصر را مسئلت می نمایم.