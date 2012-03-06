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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

با صدور پیامی؛

لاریجانی به رئیس مجلس مصر تبریک گفت

لاریجانی به رئیس مجلس مصر تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی به همتای مصری خود آغاز به کار فعالیت پارلمان در این کشور را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزای مهر،متن پیام تبریک رئیس مجلس شورای اسلامی به همتای مصری خود به شرح ذیل است:

جناب آقای احمد فهمی

رئیس محترم مجلس شورای جمهوری عربی مصر

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

با کمال خرسندی آغاز به کار فعالیت پارلمان و انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت رئیس مجلس شورای کشور دوست و برادر جمهوری عربی مصر صمیمانه تبریک و تهنیت می گویم.

با اعتقاد راسخ به فرصت ها و ظرفیت های فراوان دو کشور برای همکاری بر اساس منافع و اصول مشترک اسلامی و نقش موثر همکاری مجالس در تحکیم و تقویت روابط فی ما بین، مایلم بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای توسعه و گسترش مراودات پارلمانی تاکید نمایم.

با اغتنام از فرصت، از خداوند متعال سعادت، موفقیت جنابعالی، سربلندی و پیشرفت روزافزون دولت و ملت کشور دوست و برادر جمهوری عربی مصر را مسئلت می نمایم.

کد مطلب 1553477

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