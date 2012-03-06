مازندران میزبان جشنواره فیلمهای صنعتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قربان پور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهای بالای توسعه صنعتی مازندران، هنوز به پیشرفت مطلوب در این عرصه مهم اقتصادی دست نیافته و سینما می تواند فرهنگ ساز خلاقیت، نوآوری و تحرک صنعتی در این استان باشد.

وی افزود: فعالان اقتصادی و مردم هنوز با ویژگی های رسانه ای به نام فیلم صنعتی آشنا نیستند، بنابراین برگزاری رویدادی با محور سینما و صنعت در مازندران یک ضرورت محسوب می شود.

وی اظهار داشت: دومین جشنواره ملی فیلم های صنعتی همزمان با تهران در اردیبهشت سال آتی، در مازندران برگزار می شود تا مازندران بتواند از پیوند سینما و صنعت بهره مند شود.

این فیلمساز مازندرانی که برگزاری جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش را در استان و تقویم سینمایی کشور پایه ریزی کرده است افزود: مازندران از قابلیتهای بسیاری برای میزبانی جشنواره های سینمایی ملی و بین المللی برخوردار بوده که در صورت فراهم بودن بسترهای لازم می توانند در سطح کیفی بالایی برگزار شوند.

وی افزود: جشنواره فیلم های صنعتی و با حضور چهره های شاخص و برجسته سینمای ایران در چند شهر مازندران برگزار می شود و دبیرخانه جشنواره نیز فعالیت خود را در بابل آغاز کرده است.

این کارگردان مازندرانی به نقش مدیران و مجموعه های صنعتی در برگزاری مطلوب جشنواره اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف اساسی جشنواره، آشنایی مدیران صنایع با مفهوم واقعی و جذاب فیلم های صنعتی است.

وی بیان داشت: آثار ارزشمند و حرفه ای که در این جشنواره به نمایش گذاشته می شود، تغییر نگرش مدیران و فعالان اقتصادی را نسبت به کاربرد سینما به همراه خواهد داشت.

قربان پور از همراهی و توجه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف برای برگزاری همزمان این رویداد در مازندران قدردانی کرد و این جشنواره را یک فرصت برای رونق صنعت در مازندران برشمرد.