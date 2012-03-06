به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجید موسویان کارفرمایان و کارگران را صاحبان اصلی صندوق تأمین‌اجتماعی برشمرد و افزود: کارفرمایان با پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرمایی و کارگری، تعهدات خود درقبال کارگران را به صندوق تأمین‌اجتماعی منتقل می‌کنند و باید بیش از دیگران نسبت به قوام و پایداری صندوق تأمین‌اجتماعی حساس باشند.

موسویان شکل‌گیری صندوق‌های بیمه‌ای را محصول صنعتی شدن جوامع دانست و گفت: حوادث ناشی از کار و بروز مشکلات برای کارگران در دوران سالمندی زمینه‌ساز برنامه‌ریزی برای بازنشستگی و ایجاد صندوق‌های بیمه‌ای شد که برای پایداری این صندوق‌ها، توجه به محاسبات بیمه‌ای اهمیت بالایی دارد و درحال‌حاضر در جوامع غربی نیز به دلیل فاصله گرفتن صندوق‌ها از محاسبات بیمه‌ای شاهد بروز مشکلات فراوان در این جوامع هستیم.

وی با تأکید بر اینکه تعهدات صندوق تأمین‌اجتماعی باید براساس محاسبات بیمه‌ای باشد، ادامه داد: وقتی صندوق بیمه‌ای تشکیل می‌شود، گروه‌های مختلف ذی‌نفعان تعهداتی را می‌پذیرند و باید به این تعهدات پایبند باشند و شرکای اجتماعی باید در کنار یکدیگر و با افق دید بلندمدت نسبت به برنامه‌ریزی و ایجاد تعهدات اقدام کنند.

سرپرست صندوق تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه این صندوق بین‌النسلی است، افزود: اگر امروز برای صندوق تأمین‌اجتماعی تعهدی ایجاد شود، این تعهدات را باید آیندگان انجام دهند و درصورتی که منابع لازم را به حد کافی پیش‌بینی نکرده باشیم، آنها را دچار مشکل کرده‌ایم و باید به این مسئله توجه کنیم که با بیمه کردن هر فرد تعهدی ایجاد می‌شود که از همان زمان تا زمانی بسیار طولانی پایدار خواهد ماند.

موسویان مسئولیت صندوق تأمین‌اجتماعی درقبال بیمه‌شدگان را بسیار سنگین و حساس ارزیابی و تأکید کرد:‌ کارفرمایان با پرداخت کامل و به موقع حق‌بیمه، می‌توانند صندوق تأمین‌اجتماعی را پایدار، استوار و پاسخگو به تعهدات قرار دهند و امیدواریم بتوانیم با همکاری و همراهی دولت و سایر سازمان‌ها وضعیت صندوق تأمین‌اجتماعی، که نهادی توانمند و خدمت‌رسان است را ارتقا دهیم.