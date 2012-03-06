ایجاد 15 وقف جدید در قم طی سال جاری

عارف فرجامی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون 15 وقف جدید انجام شده که بیشتر این وقف‌ها برای احداث مساجد و حسینیه‌ها بوده است.



وی گفت: از این تعداد وقف، 14مورد مربوط به وقف برای احداث حسینیه و مساجد بوده است که به عنوان وقف انتفاع محسوب می‌شوند.



معاون امور اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم با اشاره به اینکه یک مورد نیز وقف منفعتی بوده، افزود: در این وقف در یکی از روستا‌ها باغی را برای برگزاری مراسم عزاداری وقف کردند.



اولین وقف در سال 90 در جعفریه برای ساخت مسجد بوده است



فرجامی بیان کرد: اولین وقف 17 فروردین در جعفریه برای ساخت مسجد بوده است که توسط هیئت امنای مسجد این وقف انجام شده است.



وی با اشاره به اینکه ‌آخرین وقف تاکنون در هشت بهمن‌ماه انجام شده، افزود: این وقف شامل زمینی بوده که توسط یک خیر برای احداث حسینیه صاحب الزمان(عج) وقف شده است.



معاون امور اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم بیان کرد: با توجه به نیازهای روز بهتر است خیرین وارد حوزه‌های جدیدی از وقف مانند وقف برای ساخت بیمارستان، درمانگاه، وقف برای تامین جهیزیه دختران و وقف برای انجام تحقیقات علمی نیز شوند.



فرجامی ادامه داد: همه وقف‌ها توسط اشخاص خصوصی انجام شده است و تنها یک مورد توسط شرکت تعاونی مسکن کارگران بوده است که برای ساخت مسجد جواد الائمه(ع) زمینی وقف شده است.



وی در پایان بیان کرد: ارزش ریالی این موقوفات از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیارد ریال بوده است.