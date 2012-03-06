فرماندار شهریار مشکلات 50 نفر از شهروندان را بررسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه جلسه ملاقات مردمی فرماندار شهریار با شهروندان این شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

در این مراسم فرماندار شهرستان شهریار مشکلات 50 نفر از شهروندان را بررسی و راهکارهای لازم را برای رفع مشکلات آنها ارائه کرد.

سید عباس جوهری در حاشیه برگزاری این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر، بر تکریم ارباب رجوع از سوی مسئولان این شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: این مهم باید از اولویت های مهم مسئولان این شهرستان باشد.

وی افزود: ملت همیشه در صحنه ایران و تبع آن شهروندان شهرستان شهریار، با حضور حداکثری پای صندوقهای رای در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اعتماد خود را به این نظام نشان دادند که در این زمینه مسئولان باید به فکر افزایش ارائه خدمات به شهروندان باشند.

این مسئول عنوان کرد: بخشی اعظمی از مشکلات شهروندان این شهرستان در بخش ایجاد اشتغال و کار است که باید مسئولان مربوطه تمهیدات لازم را برای کاهش آمار بیکاری در شهریار بیاندیشند.