ایران و بلاروس بر گسترش همکاری ها تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در این دیدار با اشاره به موقعیت ژئوپلتیک دو کشور گفت: ایران به عنوان کشوری بزرگ با هفتاد و پنج میلیون جمعیت و توانمندیهای فراون و بلاروس به عنوان چهار راه غرب به شرق اروپا و شمال و جنوب ظرفیت های زیادی برای همکاری دارند.

وی با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گشودن فصل جدیدی از توسعه روابط رویکردی نو و نگاهی به ‌اینده، ایجاد تسهیلات برای ارتباط مردم با مردم، فعالتر شدن بخشهای خصوصی را از عوامل مهم تقویت مناسبات و بستر سازی گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری خواند.

صالحی با اشاره به عضویت دو کشور در جنبش عدم تعهد تصریح کرد: با توجه به تحولات منطقه ای و بین المللی لازم است کشورهای همفکر و همسو رایزنیهای بیشتری درخصوص این تحولات داشته باشند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در خصوص فعالیتهای فرهنگی و هنری بر ضرورت برداشتن گامهای بلندتر با هدف آ‌شنایی ملتها با یکدیگر تاکید کرد و اهمیت همکاریهای دانشگاهی و جشنواره های فرهنگی و هنری را خاطرنشان ساخت.

سرگئی مارتینف وزیر امور خارجه بلاروس نیز در این دیدار اظهار داشت : اطمینان دارم در نتیجه سفر هیات کشور دوست جمهوری اسلامی ایران صفحه جدیدی در روابط دو کشور گشوده خواهد شد.

وی افزود: روابط جمهوری اسلامی ایران و بلاروس همه جانبه و اقتصادهای دو کشور مکمل یکدیگر هستند و همکاریهای فی مابین تحکیم بخش روابط دو جانبه و در جهت منافع دو ملت و تقویت صلح و امنیت منطقه است.

وزیر امورخارجه بلاروس با تاکید بر علاقمندی مینسک برای ایجاد حرکتی نو و جدید در روابط دو کشور افزود: باید مناسبات فی مابین را عمق داده و گسترش دهیم تا حجم همکاریهای دو کشور متناسب با ظرفیتهای متقابل افزایش یابد.

وی با اشاره به اهمیت عضویت و همکاریهای دو کشور در جنبش عدم تعهد خواستار استمرار رایزنیهای تهران – مینسک در راستای اتخاذ مواضع هماهنگ در قبال تحولات منطقه و بین المللی شد.