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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

مذاکرات صالحی در مینسک/

ایران و بلاروس بر گسترش همکاری ها تاکید کردند

ایران و بلاروس بر گسترش همکاری ها تاکید کردند

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بلاروس روز سه شنبه طی مذاکراتی در مینسک ضمن تاکید بر این مطلب راههای ایجاد بستر مناسب برای حصول به این امر را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در این دیدار با اشاره به موقعیت ژئوپلتیک دو کشور گفت: ایران به عنوان کشوری بزرگ با هفتاد و پنج میلیون جمعیت و توانمندیهای فراون و بلاروس به عنوان چهار راه غرب به شرق اروپا و شمال و جنوب ظرفیت های زیادی برای همکاری دارند.

وی با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گشودن فصل جدیدی از توسعه روابط رویکردی نو و نگاهی به ‌اینده، ایجاد تسهیلات برای ارتباط مردم با مردم، فعالتر شدن بخشهای خصوصی را از عوامل مهم تقویت مناسبات و بستر سازی گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری خواند.

صالحی با اشاره به عضویت دو کشور در جنبش عدم تعهد تصریح کرد: با توجه به تحولات منطقه ای و بین المللی لازم است کشورهای همفکر و همسو رایزنیهای بیشتری درخصوص این تحولات داشته باشند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در خصوص فعالیتهای فرهنگی و هنری بر ضرورت برداشتن گامهای بلندتر با هدف آ‌شنایی ملتها با یکدیگر تاکید کرد و اهمیت همکاریهای دانشگاهی و جشنواره های فرهنگی و هنری را خاطرنشان ساخت.

سرگئی مارتینف وزیر امور خارجه بلاروس نیز در این دیدار اظهار داشت : اطمینان دارم در نتیجه سفر هیات کشور دوست جمهوری اسلامی ایران صفحه جدیدی در روابط دو کشور گشوده خواهد شد.

وی افزود: روابط جمهوری اسلامی ایران و بلاروس همه جانبه و اقتصادهای دو کشور مکمل یکدیگر هستند و همکاریهای فی مابین تحکیم بخش روابط دو جانبه و در جهت منافع دو ملت و تقویت صلح و امنیت منطقه است.

وزیر امورخارجه بلاروس با تاکید بر علاقمندی مینسک برای ایجاد حرکتی نو و جدید در روابط دو کشور افزود: باید مناسبات فی مابین را عمق داده و گسترش دهیم تا حجم همکاریهای دو کشور متناسب با ظرفیتهای متقابل افزایش یابد.

وی با اشاره به اهمیت عضویت و همکاریهای دو کشور در جنبش عدم تعهد خواستار استمرار رایزنیهای تهران – مینسک در راستای اتخاذ مواضع هماهنگ در قبال تحولات منطقه و بین المللی شد.

کد مطلب 1553491

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