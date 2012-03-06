مسابقات کشوری ورزش های باستانی در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالهی ظهر سه شنبه در جلسه انتخابات انجمن های ورزشی استان کردستان عنوان کرد: رقابت های قهرمانی ورزش باستانی در دو مقطع سنی از روز شنبه بیستم اسفند ماه سال جاری به مدت دو روز با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور برگزار می شود.

وی عنوان کرد: استان کردستان از ابتدای سال جاری تاکنون میزبان رقابت های مختلف کشوری بوده است که این مهم می تواند در راستای توسعه و اعتلا هر چه بهتر ورزش قهرمانی در این استان موثر و مفید باشد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در ادامه با اشاره به تعیین تکلیف رئیس تمامی هیئت های ورزشی در این استان طی روزهای آینده اظهار داشت: انتخابات مجمع هیئت بدمینتون استان کردستان با حضور دبیر فدراسیون بدمینتون در روز 25 اسفند ماه سال جاری در سنندج برگزار می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود آمادگی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان را در حمایت از مجمع هیئت انجمن های ورزشی استان اعلام کرد و خواستار ساماندهی و برنامه ریزی مستمر و مناسب در خصوص توسعه و پیشرفت رشته های ورزشی استان شد.

در انتخابات هیئت انجمن های ورزش استان کردستان فرهاد مبین با کسب حداکثر آرا توسط اعضای این مجمع به مدت چهار سال به سمت رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان کردستان منصوب شد.