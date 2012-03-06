شرکت واگن پارس اراک یکی از گزینه های تامین واگن متروی قم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حلاجی در حاشیه بازدید مسوولان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر قم از خطوط تولید شرکت واگن پارس اراک در جمع خبرنگاران افزود: پروژه اجرایی قطار شهری قم توسط قرارگاه خاتم الانبیاء به طول 14کیلومتر در زمان بندی شش ساله پیش بینی و درحال اجراست وبرای جابه جایی مسافر در حدفاصل 14 ایستگاه این مترو حداقل به 74واگن نیاز است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز برای پروژه متروی قم هشت هزار و 500 میلیارد ریال برآورد شده که 40 درصد آن ارزی و مابقی ریالی است، افزود: استفاده از ظرفیت و توان واحدهای صنعت ریلی داخل برای تامین قطارهای متروی قم در اولویت است.

مدیر اجرایی پروژه قطار شهری قم بیان کرد: این طرح عظیم ریلی درون شهری در حدفاصل مسجد مقدس جمکران به سمت مرکز شهر و حرم مطهر حضرت معصومه (س) است که عملیات اجرایی آن از هفت ماه قبل آغاز شده است.

شرکت واگن پارس آمادگی کامل برای طراحی و ساخت قطارهای متروی قم را دارد

مدیر کارخانه واگن پارس اراک نیزبا تاکید بر اینکه این شرکت سالانه توان ساخت 150 دستگاه واگن مترو، یک هزار دستگاه واگن باری و مسافری و 40 دستگاه لکوموتیو خطوط اصلی کشور را دارد، افزود: این شرکت آمادگی کامل برای طراحی و ساخت قطارهای متروی قم را داراست.

سید مصطفی میری افزود: کشور در پنج سال آینده به یک هزار دستگاه واگن مترو برای خطوط ریلی شبکه قطار شهری نیاز دارد که واگن پارس قابلیت تامین بخش عمده این نیاز را دارد.

وی افزود: واگن پارس اراک 143هزار متر مربع فضای کارگاهی تولیدات ریلی را دارد و تاکنون 110میلیون یورو انواع محصولات تولیدی این شرکت به خارج کشور صادر شده است.

مدیر کارخانه واگن پارس گفت: شرکت واگن پارس اراک از سال 84 در حوزه تولیدات قطار مترو وارد شده و برای ایجاد خط تولید ، تامین تجهیزات و آموزش آن یک و نیم میلیون دلار و برای انتقال دانش فنی سه و سه دهم میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.

شرکت واگن پارس اراک در سال 1351در زمینی به وسعت 33هکتار به بهره برداری رسیده و هم اکنون با یک هزار و 98 نیروی انسانی به عنوان بزرگترین واحد تولید کننده و تعمیرات اساسی خودروهای ریلی کشور فعالیت دارد.

این شرکت طیف متنوعی از خودروهای ریلی شامل انواع واگن های باری و مسافری، لوکوموتیو، مترو، قطار خود کشش و بوژی را تولید کرده و تولیدات آن روی ریلهای سه قاره از پنج قاره جهان در حال سیر است.