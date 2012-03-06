آسمانیان 9 ساله به جشن تکلیف رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پیری از برگزاری جشن تکلیف 350 نفر از دانش آموزان سوم ابتدایی دختر در این شهرستان خبر داد و گفت: این مراسم که ظهر سه شنبه با همکاری شورای شهر صفادشت و اداره آموزش وپرورش در مصلای این شهر برگزار شد با سخنرانی دکتر عزیزی روانشناس،حال و هوای شاد و پویایی به خود گرفت.

وی در ادامه اضافه کرد: این مراسم که تمامی هزینه های آن برعهده شورای شهر بود با تهیه فیلم، عکس، پذیرایی و اهدای چادر نماز سجاده انجام گرفت.

این برنامه همه ساله در ایام دهه فجر یا اسفندماه در این شهر برگزار می شود.

