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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۲

پیری:

آسمانیان 9 ساله به جشن تکلیف رسیدند

آسمانیان 9 ساله به جشن تکلیف رسیدند

ملارد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر صفادشت گفت: تکلیف و تعهد دینی یکی از وظایف الهی مسلمانان است که خداوند در سایه رحمت پیامبر اسلام(ص) به مومنان عطا کرده و بر همین اساس جشن ارتقا آسمانیان 9 ساله در صفا دشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پیری از برگزاری جشن تکلیف 350 نفر از دانش آموزان سوم ابتدایی دختر در این شهرستان خبر داد و گفت: این مراسم که ظهر سه شنبه با همکاری شورای شهر صفادشت و اداره آموزش وپرورش در مصلای این شهر برگزار شد با سخنرانی دکتر عزیزی روانشناس،حال و هوای شاد و پویایی به خود گرفت.

وی در ادامه اضافه کرد: این مراسم که تمامی هزینه های آن برعهده شورای شهر بود با تهیه فیلم، عکس، پذیرایی و اهدای چادر نماز سجاده انجام گرفت.

این برنامه همه ساله در ایام دهه فجر یا اسفندماه در این شهر برگزار می شود.
 

کد مطلب 1553496

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