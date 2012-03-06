اجرای پزشک خانواده در شیراز بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با برگزاری کارگاه سه روزه ای توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ارزیابی تأثیر برنامه پزشک خانواده بر نظام سلامت کشور می‌پردازند.

مدیر گروه توسعه و ارتقای شبکه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه، گفت: کارگاه سه روزه ارزیابی تأثیر برنامه پزشک خانواده بر نظام سلامت از هفدهم اسفندماه جاری آغاز می‌شود و بیش از 30 نفر از کارشناسان و مدیران با تجربه وزارت بهداشت در آن حضور دارند.

عبدالرسول همتی افزود: این کارشناسان طی سه روز برگزاری کارگاه به بررسی تأثیرهای مثبت اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت کشور که از سال 84 اجرا شده، می‌پردازند.

وی اظهار داشت: در این کارگاه بر اساس شاخص‌های به دست آمده، میزان اثربخشی و کارایی برنامه پزشک خانواده که تاکنون اجرا شده بررسی می‌شود.

همتی بیان کرد: بررسی اثربخشی برنامه پزشک خانواده بر واکسیناسیون، غربالگری دیابت و فشارخون، بهداشت محیط و حرفه ای و عوامل خطر شیوه زندگی از جمله مواردی هستند که توسط این کارشناسان انجام می‌شود و در پایان موارد جمع بندی می‌ شودد تا برای بهبود اجرای برنامه پزشک خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

گردهمایی کشوری برنامه پزشک خانواده مناطق شهری نیز هفدهم اسفندماه با حضور 10 دانشگاه علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می‌شود.

اتاق فکر سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس برگزار می‌شود

اتاق فکر سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می‌شود.

مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: در راستای سیاست گزاری برنامه‌ریزی سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس و ارتقاء کیفیت برنامه‌ها و طرحها، اتاق فکر متشکل از 10 نفر از کارشناسان با تجربه از واحدهای مختلف معاونت بهداشتی موثر در سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس شهرستان‌ها تشکیل خواهد شد.

رزیتا بخشی زاده افزود: برنامه‌ریزی جلسات به دو صورت مدون و موردی تنظیم شده که جلسات دو ماهه و یا بر حسب مورد با بهره گیری از دیگر صاحب‌نظران تشکیل خواهد شد.

وی بیان داشت: برنامه‌ها و طرحهای سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس از جمله مدارس مروج سلامت، طرح سنجش سلامت جسمی، شناسنامه سلامت دانشجو، پدیکلوز (شپش)، واکسیناسیون توأم اول دبیرستان، شیر مدرسه و آهن یاری در این جلسات مطرح و در مورد آنها برنامه‌ریزی خواهد شد.

بخشی زاده در زمینه سایر اهداف نیز گفت: در این جلسات مسائل مربوط به هفته سلامت، ایمنی و حوادث، سنجش دانش آموزان عشایر، بیماری‌های واگیر و غیر واگیر در دانش آموزان، سامان دهی بوفه مدارس و میان وعده‌های خوراکی، مدارس شبانه روزی، آموزش سلامت در مدرسه مطرح خواهد شد و در خصوص عملیاتی‌تر کردن این برنامه‌ها و ارتقا سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس تصمیم گیری و برنامه ریزی می‌شود.

برگزاری گردهمایی کشوری برنامه پزشک خانواده مناطق شهری به میزبانی شیراز

گردهمایی کشوری برنامه پزشک خانواده مناطق شهری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می‌شود.

مسئول پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: در این گردهمایی معاونان بهداشتی و درمان، مدیر کل بیمه خدمات درمانی، مدیر درمان بیمه تأمین اجتماعی، مدیر درمان بیمه نیروهای مسلح، مدیر درمان بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره) و کارشناسان مربوطه از دانشگاه علوم پزشکی کشور به همراه دانشگاه علوم پزشکی شیراز حضور دارند.

دکتر کرم توانی افزود: در اسفندماه جاری برنامه عملیاتی پزشک خانواده شهری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تدوین شده و تاکنون سه جلسه ستاد اجرایی در همین راستا برگزار شده که این همایش کشوری نیز برای آغاز اجرایی شدن این برنامه در استان فارس همزمان با کل کشور می‌باشد.

وی اظهار داشت: در این گردهمایی که هفدهم اسفندماه برگزار می‌شود، برنامه اجرایی، تکالیف و تعهدات دستگاه های استانی در اجرای برنامه پزشک خانواده شهری تثبیت می‌شود.

توانی بیان کرد: شیراز در این گردهمایی میزبان دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی تهران، اصفهان، کاشان، قم، دزفول، یزد، فسا، جهرم و اهواز است.

وی از حضور مشاور وزیر در امور پزشک خانواده و قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، مسئول برنامه پزشک خانواده روستایی و شهری وزارت بهداشت، استاندار فارس و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان رئیس و دبیر ستاد راهبردی برنامه پزشک خانواده مناطق شهری فارس و دیگر مسئولان مربوطه در گردهمایی کشوری برنامه پزشک خانواده مناطق شهری خبر داد.