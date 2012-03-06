۸۰۰ برنامه از سوی کانونهای مساجد استان زنجان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مقدمی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس این ستاد طبق مصوبه هیئت دولت و براساس درخواست شورای عالی فرهنگ عمومی تشکیل شد.



وی با اشاره به اینکه در استان زنجان 197 کانون فرهنگی و هنری فعال هستند، ادامه داد: از این تعداد 14 کانون تخصصی در زمینه های قرآن و نماز، IT، آواها و نغمه ها، هنرهای نمایشی و کتابخانه ای هستند.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان با بیان اینکه طرح ریشه کنی بی سوادی قرآن در 80 کانون فرهنگی و هنری برگزار می شود، بیان کرد: 40 کتابخانه مخزن دار در سطح کانون های مساجد مجهز به کتاب های آموزشی و اعتقادی وجود دارد.



مقدمی به بیمه 25 نفر از کتابداران کانون های مساجد استان زنجان اشاره کرد و افزود: هفتمین جشنواره سراسری مدهامتان آبان امسال با حضور بیش از 200 تن از قاریان و حاملان قرآنی در زنجان برگزار شد.



وی به طرح تهیه نرم افزار اصول عقاید در دبیرخانه کانون های مساجد اشاره کرد و گفت: این طرح با استقبال خوبی همراه بود و در حال حاضر در استان های شمالغرب کشور مورد استفاده قرار می گیرد.



سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان به طرح تلاوت نور در مساجد استان اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح که در540 مرکز استان برگزار می شود، آیات قرآن بین دو نماز مغرب و عشا قرائت و تفسیر می شود.