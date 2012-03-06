تردد غیرضروری خودروها باید به نفع عابران محدودتر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلخورانی با بیان اینکه مدیریت شهری به دنبال آن است تا به جای تعریض خیابان‌های شهر برای حرکت خودروها، شرایطی برای تعریض پیاده‌روها فراهم سازد گفت: در گذشته شهر تهران بیش از خیابان، پیاده‌راه داشت و این مسأله موجب شده بود تا شهری آرام داشته باشیم؛ شهری که در آن شهروندان از آسایش برخودار باشند.

به گفته معاون شهردارتهران، تحقق شهر اسلامی نیز زمانی امکان‌پذیر است که در آن مردم به آرامش برسند و به حداقل رساندن تعداد خودورها و کاهش دادن سفرهای شهری یعنی نخستین گام در زمینه‌سازی شهر اسلامی.

کلخورانی با اشاره به اینکه در گذشته شهروندان در شهرهای بزرگ برای رسیدن به محل کارشان از دوچرخه استفاده می‌کردند، گفت: در دنیای مدرن کنونی شاید رسیدن به محل کار با دوچرخه یا پای پیاده، امکان‌پذیر نباشد اما می‌توان برای دستیابی به آرامش انسان‌ها که مورد تأکید دین اسلام نیز است، به تدریج و بر اساس برنامه‌ریزی دقیق و جامع، تردد غیرضروری خودروهای شخصی را کاهش داد.