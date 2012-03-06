احیاء بقعه اباصلت/ برگزاری جشن پایان کاشت 124 هزار اصله نهال

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار کلانشهر قم طی بازدیدی از پروژه‌های در حال اقدام در سطح منطقه یک از اجرای مبلمان شهری و ایجاد بوستان محلی و فضای سبز در مجاورت بنای تاریخی بقعه اباصلت خبر داد و گفت: پروژه احداث بوستان محلی در مجاورت بنای تاریخی بقعه اباصلت با هدف تامین فضای سبز مورد نیاز شهروندان، رفع کمبود بوستان و تعریض خیابان انجام می‌شود.



محمد دلبری ادامه داد: احداث این پروژه علاوه بر تامین بوستان باعث احیای بنای تاریخی بقعه اباصلت ودر دسترس قرار گرفتن این بنای تاریخی می‌شود.



وی گفت: تاکنون تعدادی ملک از شهروندان خریداری و تخریب شده است و تملک تعدادی ملک دیگر نیز در دستور کار شهرداری منطقه قرار دارد.



بهره برداری از فاز دو پروژه احیای بنای تاریخی بقعه اباصلت تا دوماه دیگر



وی افزود: این پروژه از ابتدای سال جاری آغاز به کار کرد و فاز یک آن به اتمام رسیده و فاز دو آن تا نیز تا دو ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد.



شهردار قم گفت: عملیات جدول‌گذاری، زیرسازی و ساخت آبنما در حال اجراست ودرختکاری آن نیز انجام شده است.



در این بازدید علاوه بر بوستان در حال احداث در مجاورت بنای تاریخی بقعه اباصلت، از بوستان شهدای نوبهار، پروژه در حال تملک املاک محدوده امامزاده موسی مبرقع (ع) و تملک املاک انتهای خیابان شهید روحانی که به منظور تعریض خیابان در دست اجراست بازدید به عمل آمد.



برگزاری جشن پایان کاشت 124 هزار اصله نهال در قم



مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم با اشاره به رویکرد سازمان مدیریت پسماند بیان کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری بارویکرد آموزش شهروندان برای تفکیک زباله به نفع جامعه برنامه ریزی می‌کند از این رو با برگزاری مراسم همیاران بازیافت در 19اسفند، شهروندان با نحوه تفکیک زباله، اهمیت سازمان، معرفی مکانهای تحویل زباله خشک آشنا می‌شوند.



علی حاجی رضا با اعلام اینکه سامانه شناسنامه الکترونیکی درختان قم در روز جمعه شروع بکار خواهد کرد، اظهار داشت: در این روز علاوه بر جشن پایان کاشت 124 هزارمین اصله نهال در شهر مقدس قم نسبت به آموزش و اهدای بسته­های آموزشی در قالب جشنواره و در جهت مدیریت فرهنگ پسماند و گزارش طرح هبه اقدام می‌­شود.



وی در ادامه به طرح هبه اشاره کرد و افزود: این طرح با همکاری و مشارکت شهرداری و سازمان بهزیستی به منظور جمع آوری لوازم و وسایل برقی مستعمل و کهنه برخی از شهروندان وبازسازی کردن آنها برای اینکه در اختیار افراد بی‌بضاعت قرار داده شود انجام می‌شود.



مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم گفت: کاشت 124 هزار اصله درخت از اوایل بهمن ماه سال جاری شروع شد و در روز جمعه همزمان با این مراسم به پایان می‌یابد.