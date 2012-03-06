انتشار مطالب غیرواقعی در رسانه ها آرامش تیم های ورزشی را سلب می کند

رضا نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رسانه ها همواره پشتیبان محکم و دلگرم کننده ای برای باشگاه نساجی بودند اما فراموش کردن رسالت اصلی توسط برخی از آنها، می تواند زمینه ساز بروز مشکلات و اختلافات در تیم ها شود.

وی بیان داشت: اگر چه هنوز موفق به پرداخت مطالبات مالی بازیکنان نشدیم اما تلاش می کنیم در آینده نزدیک با پرداخت این مبالغ، انگیزه بازیکنان را برای پیروزی در بازی های باقیمانده افزایش دهیم.

معاون اجرایی و هماهنگ کننده باشگاه نساجی مازندران افزود: با توجه به شرایط جدول، از رسیدن به مرحله پلی آف لیگ دسته اول فوتبال کشور ناامید نیستیم و می توانیم با توجه به همدلی و اتحاد موجود میان بازیکنان و کادر فنی، برای صعود به لیگ برتر فوتبال تلاش کنیم.

تیم فوتبال نساجی مازندران، در پایان هفته بیست و یکم دسته اول فوتبال کشور با 28 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد.

این تیم روز پنجشنبه در استادیوم شهید وطنی قائم شهر، میزبان تیم تربیت یزد است.

