به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد مجابی با تأکید بر ضرورت برگزاری این همایش و نگاه به مسأله زندگی پیاده، اظهارداشت: از جمله مشکلات کنونی شهر تهران، آلودگی و ترافیک است که این دو کاملاً با یکدیگر منطبق هستند.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد از آلودگی شهر ناشی از آلاینده‌های مشکوک است، تصریح کرد: باید نگاه درستی نسبت به این مشکل داشت. درست است که باید سوخت و خودروی استاندارد داشت و وسایل نقلیه اثرگزار را افزایش داد، اما لازم است سفرهای روزانه نیز کاهش یابد.

معاون علم و فن‌آوری مرکز مطالعات شهرداری تهران همچنین گفت: روزانه 15 میلیون نفر در شهر تردد دارند که با توسعه شهر مجازی و الکترونیک این تعداد کاهش می‌یابد.

به گفته مجابی یکی از شیوه‌های اصولی مدیریت شهر، استفاده مناسب از فضای پیاده‌روهاست و ما می‌توانیم با توجه به این ظرفیت در کنار کاهش آلودگی مواد ترافیک، به جریان‌سازی زندگی در شهر نیز بپردازیم.

وی با بیان اینکه تهران پیاده‌رو زیاد دارد اما از پیاده‌راه‌های متعددی برخوردار نیست،خاطرنشان کرد: مسیر پیاده‌راه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که در آن تمام امکانات مورد نیاز شهروندان از جمله فضا برای نشستن، سرویس بهداشتی، مغازه برای خرید نیازهای اولیه، فضای تفرجگاهی و... مهیا باشد، در غیر این صورت هیچ انگیزه‌ای برای حرکت در پیاده‌راه‌ها وجود نخواهد داشت.

