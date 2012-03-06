  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

یک مقام مسئول در شهرداری:

نیاز عابران تأمین شود پیاده‌روی می‌کنند

نیاز عابران تأمین شود پیاده‌روی می‌کنند

معاون علم و فنآوری مرکز مطالعات شهردار تهران گفت: اگر می‌خواهیم شهروندان از پیاده‌راه‌ها استفاده کنند باید به تمام نیازهای آنها در مسیر پیاده‌روی توجه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد مجابی با تأکید بر ضرورت برگزاری این همایش و نگاه به مسأله زندگی پیاده، اظهارداشت: از جمله مشکلات کنونی شهر تهران، آلودگی و ترافیک است که این دو کاملاً با یکدیگر منطبق هستند.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد از آلودگی شهر ناشی از آلاینده‌های مشکوک است، تصریح کرد: باید نگاه درستی نسبت به این مشکل داشت. درست است که باید سوخت و خودروی استاندارد داشت و وسایل نقلیه اثرگزار را افزایش داد، اما لازم است سفرهای روزانه نیز کاهش یابد.

معاون علم و فن‌آوری مرکز مطالعات شهرداری تهران همچنین گفت: روزانه 15 میلیون نفر در شهر تردد دارند که با توسعه شهر مجازی و الکترونیک این تعداد کاهش می‌یابد.

به گفته مجابی یکی از شیوه‌های اصولی مدیریت شهر، استفاده مناسب از فضای پیاده‌روهاست و ما می‌توانیم با توجه به این ظرفیت در کنار کاهش آلودگی مواد ترافیک، به جریان‌سازی زندگی در شهر نیز بپردازیم.

وی با بیان اینکه تهران پیاده‌رو زیاد دارد اما از پیاده‌راه‌های متعددی برخوردار نیست،خاطرنشان کرد: مسیر پیاده‌راه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که در آن تمام امکانات مورد نیاز شهروندان از جمله فضا برای نشستن، سرویس بهداشتی، مغازه برای خرید نیازهای اولیه، فضای تفرجگاهی و... مهیا باشد، در غیر این صورت هیچ انگیزه‌ای برای حرکت در پیاده‌راه‌ها وجود نخواهد داشت.
 

کد مطلب 1553506

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها